Kate e William rompono il silenzio dopo i tanti messaggi ricevuti: “Adesso però dobbiamo chiedervi questo”

Dopo il video-messaggio della futura Regina, la famiglia reale ha ricevuto un affetto incredibile. Kate e William hanno voluto ringraziare il mondo intero attraverso il portavoce di Kensington Palace.

L’amore ricevuto ha scaldato il cuore della famiglia reale, ma ora Kate e William chiedono di poter affrontare questo nuovo ostacolo nella privacy. Hanno bisogno di tempo per accettare la diagnosi, affrontarla e soprattutto gestirla al meglio per il bene dei loro bambini: George, Charlotte e Louis.

Kate e William sono enormemente toccati dai messaggi che hanno ricevuto da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale. Sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento. Adesso la vicenda deve tornare privata.

Dopo il ricovero della principessa del Galles, sul web sono circolate indiscrezioni di ogni genere. Probabilmente, è proprio il motivo che potrebbe aver spinto Kate Middleton a dire la verità al mondo attraverso un video-messaggio.

Nel mese di gennaio è stata ricoverata per sottoporsi ad un delicato intervento all’addome. La moglie del principe William ha rivelato che la triste diagnosi è arrivata dopo alcuni esami post-operatori. I medici le hanno comunicato di aver scoperto la malattia in tempo e le hanno consigliato di sottoporsi ad una chemioterapia preventiva. Si tratta di una terapia che prevede l’assunzione di diversi farmaci che contrastano e rallentano la proliferazione di cellule tumorali. Quelle cellule sfuggite all’intervento.

Kate ha già iniziato le cure, come lei stessa ha spiegato. Si è mostrata dimagrita e debole, ma allo stesso tempo sorridente e ottimista.

Ha rassicurato i suoi sudditi, non appena le sarà possibile tornerà a lavorare con gioia, come ha sempre fatto. Ha scelto di rivelare soltanto adesso del cancro, perché ha avuto bisogno di trovare il modo giusto per dirlo ai suoi figli e per rassicurarli che tutto andrà bene. La principessa chiede di poter affrontare tutto con la sua famiglia, nella riservatezza. Alla fine del suo lungo video-messaggio, Kate ha rivolto un pensiero a tutte quelle persone che in questo momento stanno affrontando una battaglia contro il tumore.