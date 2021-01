Kate Middleton e il Principe William fanno impazzire di rabbia la cognata Meghan Markle? Ad insinuarlo è stata la biografa reale Angela Levin durante un’intervista rilasciata al presentatore di TalkRADIO Mike Graham.

Durante la chiacchierata, la donna avrebbe spiegato che il recente tour di tre giorni affrontato da Kate e dal Principe William, dove la coppia ha incontrato i lavoratori chiave della pandemia, deve aver fatto letteralmente infuriare Meghan Markle. Ma per quale ragione esattamente?

L’esperta Reale spiega che Harry e Meghan hanno in programma di promuovere “cause vicine al loro cuore”. Tuttavia questo loro progetto sarebbe stato oscurato dal tour Reale che il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno affrontato qualche settimana fa.

Video Credit Breaking News Today

Ho la sensazione che Harry, se non fosse con lei, sarebbe abbastanza felice di scomparire dalla vista e abbastanza felice di vivere una vita relativamente tranquilla. Ma lei non può sopportarlo e adesso sarà ancora più arrabbiata vedendo William e Kate fare un tour di tre giorni nel Regno Unito, viaggiare in treno e incontrare persone. Questo la farà impazzire.

Sono queste le parole pronunciate poche settimane fa da Graham.

Kate Middleton e William sono una coppia “adulta”

Alle affermazioni che abbiamo appena visto fanno eco quelle della Levin, che definisce Kate e William una coppia molto adulta:

Vogliono puntare i riflettori sugli altri. Vogliono rallegrare la gente durante questa pandemia. Desiderano ringraziare le persone.

Meghan ed Harry, al contrario, sarebbero concentrati più su loro stessi che sul loro desiderio di portare allegria nel mondo.

In realtà penso che entrambe le coppie stiano facendo un ottimo lavoro, e che non sia affatto necessario mettere in competizione i Sussex e i Cambridge. Il mondo è abbastanza grande per entrambe le famiglie, non vi pare?

Purtroppo non tutti la vedono allo stesso modo. La biografa Reale sarebbe certa, tra l’altro, che Harry è estremamente triste e spaventato dalla moglie.

Era un uomo così grande quando l’ho incontrato e ho passato più di un anno con lui, e ora sembra terrorizzato ogni volta che parla, come se stesse per ricevere una sgridata da Meghan. Accettare qualcosa del genere non ha senso. È solo tragico e non credo che nessuno se ne accorgerà.

Ma davvero voi vedete un Harry sofferente e spaventato? Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?

Foto da Instagram