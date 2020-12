Kate Middleton e il Principe William sono le vere super star della Famiglia Reale. Complice la pandemia da Covid 19, che ha spinto i membri anziani della Royal Family a fare un passo indietro per tutelare la propria salute, Kate e William si sono assunti sempre più incarichi negli ultimi mesi, tanto da diventare praticamente onnipresenti sui social!

Del resto, da Marzo 2020 ad oggi la Famiglia Reale ha subito non pochi contraccolpi.

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno completato i loro ultimi impegni reali e si sono trasferiti definitivamente negli Stati Uniti insieme al figlio Archie; il Principe Carlo è risultato positivo al coronavirus e per diverso tempo ha lasciato i fan con il fiato sospeso, a causa della preoccupazione per il suo stato di salute.

Infine, la stessa Regina Elisabetta ha dovuto abbandonare Buckingham Palace per trasferirsi insieme al marito Filippo nel Castello di Windsor, per proteggersi dal rischio di contagio da Covid.

Kate Middleton e William in prima linea

Video Credit The Royal Family Channel

Insomma, possiamo affermare che anche per i Reali non sono stati mesi semplicissimi. Per questa ragione è stata salutata con gioia la sempre maggiore partecipazione di Kate Middleton e del Principe William alla vita pubblica.

La coppia si è impegnata in videochiamate e incontri on line. Kate è stata coinvolta nel progetto fotografico Hold Still, che l’ha assorbita completamente, e suo marito William si è rimboccato le maniche per cercare di fare qualcosa di concreto e davvero efficace per riuscire a salvare il Pianeta. Un impegno non da poco, non trovate?

Nel frattempo, la coppia si è dedicata a moltissimi altri progetti, ed ha anche trovato il tempo per accudire i piccoli Principi, George, Charlotte e Louis! Ve lo avevamo detto che i Cambridge sono delle vere e proprie superstar, giusto?

A confermarlo ci ha pensato anche un recente sondaggio condotto da YouGov, secondo cui – con buona pace per Meghan Markle, Harry e William – è Kate Middleton la seconda Reale più popolare d’Inghilterra (la prima è la Regina Elisabetta naturalmente). Al terzo posto, immediatamente dopo Kate, c’è lui, il Principe William, che proprio come la moglie gode della stima del popolo britannico!

E visto che ci siamo, qual è il vostro Reale preferito? Condividetelo con noi se vi va!

Foto da Instagram