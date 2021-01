Kate Middleton e il Principe William sono molto orgogliosi della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. Ma per quale motivo esattamente? A spiegarlo è stato lo stesso Principe, durante una videochiamata con i membri dell’NHS (il National Health Service inglese) e i volontari che da mesi si battono per combattere la pandemia nel Regno Unito.

Durante la videochiamata, William ha sottolineato quanto sia importante sottoporsi al vaccino anti Covid, spiegando che anche i suoi nonni, la Regina Elisabetta e il Duca di Edimburgo, si sono sottoposti alla vaccinazione. William si è detto estremamente orgoglioso dei suoi nonni, poiché con questo gesto hanno dato il buon esempio alla Nazione. Chissà che la Regina non riesca a far superare a molti inglesi la paura del vaccino!

I miei nonni hanno ricevuto il vaccino e sono molto orgoglioso di loro per averlo fatto. È davvero importante che tutti ricevano il vaccino quando gli viene chiesto di farlo. Voglio fare enormi congratulazioni a tutti coloro che sono coinvolti nel programma di vaccinazione perché sembra incredibile e so quale enorme differenza farà per tutti,

ha dichiarato William durante la videocall. Il Principe ha inoltre aggiunto che questo rappresenta un momento di enorme importanza per il mondo intero.

Kate Middleton e William: c’è una luce in fondo al tunnel

È bello vedere quella luce alla fine del tunnel. Sembra che sia stato un anno molto lungo,

ha dichiarato il ragazzo.

È proprio vero, caro William, quello che abbiamo attraversato è stato un anno davvero molto lungo.

Ma tornando alla Regina e al marito Filippo, la coppia – 94 anni lei, e 99 lui – hanno ricevuto la prima dose del vaccino lo scorso sabato al Castello di Windsor.

A quanto pare la Sovrana avrebbe fatto una piccola eccezione in questa particolare occasione, ed avrebbe scelto di condividere dei dettagli in merito alla sua salute. Così facendo spera di spronare il popolo britannico a fare altrettanto. Non possiamo che augurarci che l’esempio della Regina venga seguito non solo dagli inglesi, ma anche dai cittadini degli altri Paesi.

