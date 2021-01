La Regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno ricevuto il vaccino anti Covid-19, e per questa particolare occasione hanno fatto una rara quanto ammirevole eccezione. Diversamente dal solito, questa volta la Sovrana e il marito hanno infatti condiviso delle questioni mediche private con il popolo britannico. Ma perché lo avranno fatto? La risposta a questa domanda è facilmente prevedibile: per dare il buon esempio.

Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione per confermare che la Regina 94enne e il marito (99 anni) avevano ricevuto il vaccino contro il Covid proprio la scorsa settimana.

La monarca ha permesso che tale informazione venisse resa pubblica per evitare il moltiplicarsi di inesattezze e speculazioni sull’argomento, ma anche e soprattutto per spronare il popolo inglese a fare altrettanto.

Non solo in Italia dunque. Anche nel Regno Unito, fa sapere il sito Express, molte persone sostengono che non faranno il vaccino a causa della dilagante diffidenza nei confronti di questo strumento, creato – è bene ricordarlo – per uscire dall’emergenza una volta per tutte.

La Regina Elisabetta e Filippo lo confermano: sono stati vaccinati contro il Covid

Il reporter Reale del Daily Express Richard Palmer ha spiegato che Sua Altezza Reale e il marito hanno ricevuto qualche pressione affinché rendessero nota l’avvenuta vaccinazione:

Fonti Reali avevano insistito sul fatto che fosse una questione medica privata per la coppia.

Non sappiamo quale vaccino sia stato somministrato alla Regina e al Principe Filippo, ma a quanto pare il segretario alla sanità Matt Hancock avrebbe espresso la sua gioia nei confronti della coppia:

Sono lieto che Sua Maestà la Regina e Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo abbiano ricevuto il loro vaccino anti-Covid. Stiamo sconfiggendo questo virus iniezione dopo iniezione.

Non possiamo che augurarci che sia davvero così, e sperare di poter uscire finalmente dalla pandemia che ha immobilizzato il mondo da quasi un anno! Intanto, complimenti alla Regina e al Principe Filippo per aver condiviso la recente novità con il mondo intero.

