Non c’è pace per Kate Middleton e William! Ancora una volta il Duca e la Duchessa di Cambridge finiscono al centro delle polemiche. Il motivo? È sempre lo stesso! La coppia è stata accusata di aver infranto le norme anti-Covid, quella serie di regole e restrizioni che ormai anche i bambini delle scuole elementari conoscono bene. Purtroppo, pare che la coppia Reale abbia commesso un altro passo falso.

I fatti sono accaduti poche settimane fa, ovvero a Dicembre, quando il Duca e la Duchessa hanno preso parte al loro Royal Trip, un viaggio in treno che ha toccato diverse località, fra cui Edimburgo, dove l’emergenza Covid è davvero molto preoccupante. Nella regione, il tasso di contagio era infatti molto alto, e di certo fare un viaggio (assolutamente non necessario) era una di quelle attività da evitare.

A farlo notare è stato Deidre Brock, esponente del Partito Nazionale Scozzese, che ha recentemente spiegato:

Con una pandemia in corso, visitare otto località in tre giorni è da irresponsabili. Il governo gallese aveva detto chiaramente di non essere contento della scelta dei Duchi e anche dalla Scozia le autorità avevano sottolineato due volte i divieti in vigore riguardo agli spostamenti tra regioni.

Video Credit Royal Reviewer

Kate Middleton e William fanno infuriare il popolo inglese

Questa non è la prima volta che politici ed autorità fanno notare a William e Kate quanto sia stato irresponsabile organizzare un viaggio di tre giorni (che ha coperto 2000 chilometri) in un momento come quello che stiamo vivendo, quando tutti noi stiamo sacrificando una parte delle nostre vite per il bene comune.

Già prima della partenza la coppia era stata scoraggiata dal prendere parte a un viaggio del genere. Nonostante ciò, William e Kate sono partiti ugualmente, scatenando una lunga serie di polemiche.

Dal canto suo, la Corona assicura che il viaggio in treno è stato organizzato in accordo con le autorità. Il Duca e la Duchessa avrebbero quindi rispettato tutte le regole anti-Covid. Rimane il fatto che mentre il resto della popolazione deve rispettare restrizioni anche molto rigide, i Royal hanno infranto le norme – di nuovo – e questo al popolo inglese proprio non va giù. Voi cosa ne pensate?

Foto da Instagram