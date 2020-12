Kate Middleton e William hanno palesemente violato le regole anti-Covid? Pare proprio di si! Nei giorni scorsi il Duca e la Duchessa di Cambridge sono stati attaccati perché avrebbero organizzato un’uscita insieme al Principe Edward e la sua famiglia a Sandringham. Insieme, le due famiglie avrebbero violato la “regola del sei” in vigore in Inghilterra, e questo piccolo dettaglio non è sfuggito ai fan della Famiglia Reale. Ma cosa è accaduto esattamente?

Come riporta il Daily Mail, William e Kate Middleton, insieme ai figli George, Charlotte e Louis, si sono incontrati con il Principe Edward, con la moglie Sophie e con i loro due figli. Le due famiglie – seguite dalle guardie del corpo – hanno fatto una passeggiata all’aperto domenica sera, una sorta di passeggiata a tema natalizio a Sandringham, nella contea del Norfolk.

Il passo falso di Kate Middleton e William

Ebbene, proprio a Norfolk sono attualmente in vigore delle regole anti-Covid, secondo cui non è possibile organizzare un incontro con più di 6 persone appartenenti a più nuclei familiari, cosa che Kate, William e il resto della famiglia ha evidentemente fatto.

Video Credit The Duke and Duchess of Cambridge

Tali regole valgono sia all’aperto che nei luoghi chiusi, e riguardano persone di ogni età, quindi anche i bambini più piccoli. Coloro che si sono imbattuti nel gruppetto di Reali hanno subito notato che Kate, William e il resto della famiglia stavano evidentemente contravvenendo alle regole.

Per le persone “normali”, un simile gesto sarebbe costato caro (ovvero 6400 sterline di multa). C’è però chi nota che la giustizia, in questo caso, non sembra valere allo stesso modo per chi vive a Palazzo e per chi invece non ha dei titoli nobiliari.

Dal canto loro, fonti Reali tengono a sottolineare che le famiglie sono arrivate sul posto separatamente. A quanto pare non intendevano assembrarsi come un gruppo di 9 persone. Possibile che quell’incontro sia avvenuto per caso? Difficile da credere. Quel che assicurano i presenti è che il gruppetto appariva molto divertito e rilassato durante la passeggiata. È vero, ognuno di loro manteneva una distanza di sicurezza l’uno dall’altro, ma diciamo che non tutte le regole sono state seguite in quella particolare circostanza.

Foto da Instagram