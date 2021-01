Kate Middleton e William su Instagram: la loro casa è una vera giungla

Avete mai dato un’occhiata da vicino alla casa di Kate Middleton e del Principe William? Grazie a Instagram è possibile farlo! Pochi giorni fa il Duca e la Duchessa di Cambridge sono stati protagonisti di una videochiamata insieme agli operatori sanitari, che sin dall’inizio della pandemia si sono impegnati per salvare tante vite umane. In quella particolare occasione, William e Kate si trovavano in una stanza della loro casa del Norfolk, Anmer Hall.

Come potete vedere nel video in basso, l’arredamento della stanza è caratterizzato da colori molto chiari e delicati. Muri e mobili color crema sono abbinati a una parete decorata con dei piatti dipinti a mano. Uno stile bon ton che ben s’addice alla coppia Royal, non trovate?

Ebbene, a sorprendere i fan è stato un dettaglio molto particolare della casa di Kate Middleton e William. Vediamo insieme di cosa si tratta!

Kate Middleton e William su Instagram: quella grande passione per le piante

Video Credit The Duke and Duchess of Cambridge

Come potete vedere nel video, nella stanza che ha ospitato la videochiamata Royal vi erano molte piante. C’è chi è arrivato a definire “una piccola giungla” la casa di William e Kate. In effetti si intravede molto verde, e per quanto ci riguarda, è una scelta che ci piace davvero molto. Il perché è presto detto!

Stare in mezzo alla natura fa bene all’umore, e sappiamo bene quanto bisogno abbiamo di tirarci su di morale in questo periodo, vero? Dal momento che, a causa dei lockdown applicati in molti Paesi, non sarà possibile andare in montagna o al parco per qualche tempo, portare la natura in casa acquistando qualche bella pianta d’appartamento è senza dubbio un’idea molto intelligente!

Del resto, proprio ad Anmer Hall il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno trascorso buona parte dell’ultimo anno. La maggior parte della pandemia infatti l’hanno trascorsa nel Norfolk insieme ai loro figli, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis.

Foto da Instagram