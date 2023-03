Kate Middleton, ecco che lavoro faceva prima di conoscere William

La vita di Kate Middleton è radicalmente cambiata dopo aver conosciuto il principe William. I due hanno frequentato la stessa università, ci sono conosciuti e tra alti e bassi alla fine è scoccato l’amore. Oggi la loro storia è paragonata ad una fiaba. Ormai siamo abituati a vedere la principessa Kate presenziare eventi istituzionali e rappresentare la Royal Family, ma sapete cosa faceva Kate prima di conoscere il futuro marito William?

Fonte: web

Oggi la nuova vita di Kate è dedicarsi alla casa reale e ai suoi tre figli. Attivista, filantropa, si batte molto per la salute e i diritti dei bambini. Oggi presenzia a molti eventi ufficiali di corte, ma prima la sua vita era molto diversa.

Ha studiato Storia dell’Arte all’Università St Andrews in Scozia e questa sua passione l’ha portata in giro per il mondo. Non tutti sanno però che prima di diventare ciò che è adesso, Kate ha fatto un lavoro molto umile.

A raccontarlo un suo ex collega che intervistato dall’autrice che si sta occupando di scrivere la biografia di Kate, ha ammesso che la principessa ha fatto il mozzo all’Ocean Village Marina di Southampton.

Precisamente si occupava di pulire e sistemare le barche ormeggiate al molo. Nonostante fosse un lavoro molto faticoso, Kate non si è tirata mai indietro. Ma questo non è stato l’unico lavoro che ha fatto.

Una volta iniziati gli studi universitari Kate si è mantenuta facendo prima la cameriera poi la junior accessory buyer per il brand Jigsaw.

Nel 2017 poi è tornata a casa per aiutare la famiglia nella gestione dell’azienda Party Pieces.

La conoscenza del principe William gli ha ovviamente stravolto la vita e Kate si è dovuta adeguare agli standard della Royal Family. Nonostante tutto la principessa non ha mai perso la sua umiltà e voglia di aiutare gli altri.