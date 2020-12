Kate Middleton ha condiviso alcune curiosità sul Principe George. La moglie di William ha tutta l’aria di essere una mamma protettiva e molto attenta nei confronti dei suoi figli. Del resto, sappiamo bene che lei e il marito sono due genitori particolarmente presenti, e che il loro obiettivo è in primo luogo quello di crescere dei figli emotivamente sereni e felici.

Proprio alcune settimane fa la Middleton ha preso parte a un progetto a lei molto caro. Stiamo parlando del concorso fotografico Hold Still, al quale hanno preso parte i cittadini inglesi per raccontare, attraverso un’immagine, l’atipico periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia. Tra le foto che hanno attirato l’attenzione dei giudici ve ne era una in particolare, quella scattata da Ceri Edwards e intitolata “Be Safe Daddy X“.

Ceri è la mamma della piccola protagonista della foto, Poppy, una bambina che abbraccia il suo papà, un paramedico che si accinge a partire per un turno di notte. Lo scatto si è ritagliato un suo meritatissimo spazio, insieme ad altre 100 immagini, per la mostra digitale della National Portrait Gallery. Per vederle tutte, date un’occhiata al video in basso. E’ davvero splendido.

Video Credit The Royal Family

Kate Middleton, le curiosità sul figlio George

La stessa signora Edwards ha raccontato che, quando la sua foto è stata scelta fra le finaliste di Hold Still, la stessa Kate Middleton le ha dato la buona notizia. La Duchessa di Cambridge ha parlato con questa orgogliosa mamma, ed ha anche rivolto parole gentili alla figlia Poppy. Durante la conversazione, Kate ha chiesto alla bambina quale fosse la materia preferita a scuola, e così facendo l’ha messa a suo agio.

Ha chiesto a Poppy come si sentiva quando suo padre doveva andare a lavorare durante la pandemia e Poppy ha detto che era molto spaventata e preoccupata per lui, ma anche molto orgogliosa. Hanno parlato di quanto siano importanti le coccole e di come entrambi amano darle. La Duchessa ha anche parlato a mio marito (il padre di Poppy) di come andavano le cose per lui come paramedico durante l’apice della pandemia,

ha raccontato l’autrice dello scatto durante un’intervista rilasciata alla rivista Hello! Per finire, Kate ha anche raccontato una piccola curiosità su suo figlio George, coetaneo della piccola Poppy. La Duchessa ha infatti raccontato che il suo bambino ama studiare i vulcani.

Come ha raccontato la Edwards, per lei e la sua famiglia quello è stato un giorno molto speciale, che ricorderanno sempre.

Foto da Instagram