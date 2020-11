Kate Middleton è grata a Sophie di Wessex per la sua vicinanza

Kate Middleton è molto grata a Sophie del Wessex: ecco per quale motivo

Negli ultimi anni Kate Middleton ha ricevuto l’appoggio da parte di una donna molto speciale. Stiamo parlando di Sophie, contessa del Wessex, ovvero la moglie del Principe Edoardo, quarto e ultimo figlio della regina Elisabetta II e di Filippo. Sebbene il marito di Sophie sia ben più lontano rispetto a William nella successione al trono, la donna ha sempre mostrato un grande impegno per sostenere la Famiglia Reale.

Sophie ha lavorato spesso dietro le quinte, svolgendo numerosi incarichi per la Royal Family, e concentrando le sue energie in particolar modo nei progetti a sostegno dell’emancipazione delle donne più svantaggiate del mondo.

Ebbene, dopo l’uscita di scena di Harry e Meghan Markle, che rinunciando al loro ruolo di membri Senior della Famiglia Reale hanno anche detto “no” anche agli impegni pubblici in nome della Monarchia, Sophie di Wessex si è fatta avanti, insieme ad altri Reali anziani, per assumersi nuovi incarichi.

Video Credit The Duke and Duchess of Cambridge

Kate Middleton ha trovato un’alleata preziosa

Come abbiamo detto, la Contessa ha spesso svolto incarichi per conto della Famiglia Reale. Dopo il Megxit tuttavia il carico di lavoro è aumentato molto anche per lei. La donna è così riuscita a sfoltire gli impegni di Kate Middleton, che dal canto suo le è estremamente grata.

Kate è veramente grata a Sophie per essersi fatta avanti. Si sentiva un po’ sopraffatta dal compito di essere il volto femminile della generazione più giovane, e Sophie è entrata subito in scena,

ha rivelato una fonte alla rivista New Idea. A quanto pare la Contessa di Wessex avrebbe persino mostrato il suo sostegno nei confronti di Kate prendendo parte al suo progetto fotografico Hold Still, affidato alle sapienti mani della Duchessa Kate. Fonti beninformate fanno peraltro sapere che Sophie è uno dei membri della Royal Family più apprezzati dalla stessa Regina Elisabetta:

Non solo Sophie è fiorita come un membro devoto, sebbene ancora relativamente giovane della Famiglia Reale, ma ha anche cresciuto due adolescenti ben equilibrati, sportivi, divertenti e deliziosi.

Che dire? Pare che Sophie sia davvero la parente (Royal) che tutti vorremmo avere, non trovate?

Foto da The Sun