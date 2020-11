Kate Middleton, guida ai suoi acquisti: che cosa regalerà alla sua famiglia?

Il Natale sta arrivando e non avete ancora scelto i regali da fare? Perché non farsi ispirare da Kate Middleton? La Duchessa, che incarna eleganza e bon ton in ogni suo gesto, potrebbe essere in effetti una perfetta fonte di idee. Se avete un’amica patita degli scandali della Famiglia Reale, e se ama in particolar modo la nostra Kate Middleton, potreste farle un regalo ispirato agli acquisti della Duchessa di Cambridge.

Ma cosa regalerà Kate alla sua famiglia per Natale? Ecco alcuni spunti in pieno stile Royal ai quali potrete ispirarvi!

Regali in stile “Kate Middleton”, i più belli del 2020

Per questo strano e complesso 2020, tutti noi vorremmo ricevere un regalo in grado di scaldarci il cuore e di strapparci un sorriso. Per una Royal fan, un cadeaux in stile Kate Middleton potrebbe dunque rappresentare la scelta ideale. Ma quale oggetto scegliere? Ecco la guida agli acquisti di Kate Middleton!

Video Credit The Duke and Duchess of Cambridge

I grandi classici della letteratura: fra le letture preferite di Kate segnaliamo libri come “A Christmas Carol” e altri capolavori di Charles Dickens.

Una candela al profumo di fiori d’arancio: la Middleton ama moltissimo questo splendido profumo. Pensate che fece accendere delle candele Orange Blossom di Jo Malone in occasione del suo matrimonio con il Principe William nel 2011. L’Abbazia di Westminster profumava meravigliosamente.

Una fotocamera: sappiamo bene che Kate Middleton adora scattare foto alla sua famiglia. Di recente la Duchessa di Cambridge è anche stata coinvolta in un importante progetto fotografico che l’ha assorbita ed entusiasmata moltissimo. Quale regalo migliore se non una splendida fotocamera semplice da usare, per immortalare i momenti più teneri?

I libri da colorare di Johanna Basford: a quanto pare Kate Middleton è una di noi! Anche lei ama dedicarsi infatti ai libri da colorare antistress, e pare che preferisca in particolar modo quelli di Johanna Basford. Chissà che non decida di regalarne uno alla Regina Elisabetta? In questo particolare periodo potrebbe averne davvero bisogno!

Un cofanetto con i documentari di David Attenborough: pare che il celebre naturalista sia il personaggio preferito di Kate Middleton e dei suoi figli. Un cofanetto con i suoi documentari potrebbe quindi rappresentare il regalo perfetto per i piccoli Goerge, Charlotte e Louis, non trovate?

Foto da Harpersbazaar