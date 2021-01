Anche durante il lockdown, Kate Middleton non smette mai di sorprenderci! La Duchessa di Cambridge è una di noi, e adesso possiamo affermarlo senza il minimo dubbio! Mamma di tre figli, Kate Middleton ha raccontato di aver tagliato i capelli ai suoi bambini durante il lockdown, e non ha fatto solo questo!

Che la futura Regina d’Inghilterra sia un tantino stressata in questo periodo è più che comprensibile. Non bisogna essere una Duchessa per avvertire il senso di stanchezza che caratterizza questi lunghi mesi di pandemia. E se pensate che vivere a Palazzo possa ridurre di molto lo stress, beh, probabilmente avete ragione, ma rimane il fatto che Kate Middleton è pur sempre la mamma di tre bambini. Una sfida non proprio semplice, giusto?

Ebbene, durante una recente videochiamata insieme a un gruppo di genitori, la nostra Catherine ha spiegato che il lockdown ha comportato alcune importanti sfide per le famiglie. Si, compresa quella Reale.

Video Credit City Dreamer

Mamme e papà si sono assunti degli impegni che, prima della pandemia, venivano svolti da altre persone. Qualche esempio? Educare e far fare i compiti ai bambini. Prima ci pensavano i maestri, ma con il lockdown in Inghilterra questo arduo compito spetta adesso ai genitori. E poi? Beh, tagliare i capelli ai bambini!

Kate Middleton e il lockdown: da mamma a parrucchiera, i mille talenti della Duchessa

Ebbene si, pare che mamma Kate abbia tagliato i capelli a tutti e tre i suoi figli. Lo ha raccontato la stessa Duchessa durante la videochiamata su Zoom:

So quanto sia impegnativo destreggiarsi tra lavoro, vita familiare, vita scolastica e tutte le altre cose che voi genitori state facendo, quindi davvero state facendo un ottimo lavoro.

Come dicevamo, la stessa Kate ha ammesso:

Sono diventata una parrucchiera in questo periodo di blocco, con sommo orrore dei miei figli che si siedono a farsi tagliare i capelli. Siamo diventati insegnanti, e personalmente mi sento trascinata in tante direzioni diverse. Faccio del mio meglio con tutto, ma alla fine della giornata mi sento esausta.

E che possiamo dire care amiche? Ancora una volta, Kate Middleton è una di noi! Come lei, non possiamo far altro che incrociare le dita, indossare la mascherina e sperare davvero che questo difficile periodo finisca al più presto!

Foto da Instagram