Meghan Markle e Kate Middleton potrebbero trovarsi sedute alla stessa tavola “grazie” a Victoria Beckham. Va bene, avete ragione, probabilmente non si ritroveranno esattamente alla stessa tavola, ma di certo prenderanno parte allo stesso evento. Probabilmente non vi era ancora giunta questa notizia, ma Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, rispettivamente il figlio e la nuora dell’eterna Posh Spice, convoleranno presto a nozze.

Quelle in arrivo sono le nozze più attese del mondo del gossip internazionale. Oltre a voler sapere tutto in merito all’abito che indosserà la bellissima Nicola o alle promesse che si scambieranno i giovanissimi futuri sposi, vorremmo avere già qualche dettaglio in merito alla location, in merito al rinfresco e alla lista degli invitati.

Sappiamo già che si tratterà di una lista molto lunga e piena di gente famosa che arriverà praticamente da ogni parte del mondo. Fra queste persone vi saranno anche alcuni membri della Famiglia Reale, a cominciare da Meghan Markle. La Duchessa del Sussex invitò infatti Victoria e David Beckham in occasione del suo matrimonio Reale con il Principe Harry, quindi sembra chiaro che Victoria ricambierà l’invito.

Video Credit ITV News

Kate Middleton o Meghan Markle: il dilemma di Victoria

A questo punto la faccenda si complica. I Beckham sarebbero infatti amici anche di Kate Middleton e del Principe William, quindi si presume che anche questa coppia sarà invitata alle nozze. Cosa potrebbe (o dovrebbe) fare la povera Vic? È questa la domanda che si sono posti gli amanti del gossip di Hollywood e quelli della Royal Family!

Ebbene, a quanto pare la risposta è molto “semplice”: i Beckham inviteranno sia i Duchi del Sussex (ovvero Harry e Meghan) che quelli di Cambridge (ovvero Kate e William).

Certo, mamma Victoria si starà chiedendo se questa decisione non rischierà di mettere in ombra i veri protagonisti della cerimonia, ovvero il figlio Brooklyn e la futura moglie Nicola. Del resto, quello dovrebbe essere il giorno speciale dei due giovani ragazzi, non di certo il palcoscenico in cui avverrà l’incontro Royal più atteso di sempre!

Non ci rimane che attendere ulteriori aggiornamenti sulle due Famiglie Reali e sulle nozze più attese del momento! Nel frattempo diteci, voi chi invitereste a cena fra Kate Middleton e Meghan Markle?

Foto da Instagram