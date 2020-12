Kate Middleton e Meghan Markle: rivelate le loro proprietà immobiliari

Kate Middleton, il Principe William e anche Meghan Markle, come ogni altro membro della Famiglia Reale, possiedono moltissime case di grande valore. Non stiamo parlando della nuova casa che Meghan ed Harry hanno acquistato a Montecito, anche se già quella farebbe invidia a chiunque. Stiamo parlando in realtà delle proprietà che da generazioni appartengono alla Royal Family.

In genere sentiamo nominare palazzi come Buckingham Palace, il Castello di Windsor, o al massimo Anmer Hall, la residenza di William e Kate, ma dovete sapere che in realtà le proprietà dei Royal sono molte altre.

Ad elencarle per noi ci ha pensato il sito Hello! Magazine, che rivela quali sono alcune delle case e dei palazzi più belli della Famiglia Reale. Scopriamoli insieme!

Da Buckingham Palace a Anmer Hall, le proprietà più celebri di Kate Middleton & co.

Fra le più celebri e conosciute proprietà della Royal Family vi sono senza dubbio Buckingham Palace, Kensington Palace e molte altre. Ecco quali sono quelle che sentiamo nominare più spesso:

Buckingham Palace, ovvero il maestoso palazzo in cui i Reali si riuniscono per occasioni come matrimoni e altri eventi.

Il castello di Windsor: si trova a un’ora di distanza da Buckingham, ed è il luogo in cui la Regina e il marito hanno trascorso la quarantena nei mesi scorsi.

Kensington Palace: al suo interno vivono molte famiglie, a cominciare dai Cambridges (Kate Middleton, William e i figli). Lady Diana viveva nell’appartamento 1A insieme al Principe Carlo e ai figli William ed Harry.

Anmer Hall a Norfolk: si tratta della casa di Kate Middleton e William. Qui la coppia ha trascorso la quarantena durante a pandemia.

Frogmore Cottage: funge da base in Inghilterra per Meghan Markle ed Harry.

Castello di Balmoral: qui la Regina trascorre le sue vacanze estive. Balmoral rappresenta uno dei posti preferiti della Sovrana.

Clarence House, ovvero la principale residenza del Principe Carlo e di Camilla a Londra.

Sandringham: il luogo in cui la Regina trascorre le festività natalizie insieme alla sua famiglia.

Da Dumfries House alla Blue House, le proprietà meno note della corona

Pensate che le proprietà della Famiglia Reale siano già finite? Ebbene, vi sbagliate. Sapevate ad esempio che il Principe Carlo ha acquistato una fattoria in Transilvania, conosciuta con il nome di Casa Blu? Pare che il Principe vi trascorra un paio di giorni all’anno, e dobbiamo ammettere che si tratta di un luogo davvero adorabile.

E sempre Carlo, nel 1980, aveva acquistato una casa di campagna nel Gloucestershire, Highgrove House. Qui visse per un periodo insieme a Diana e ai figli. Adesso vi si reca insieme alla moglie Camilla. Infine, anche Llwynywermod è di proprietà di Carlo.

Nel 2007 acquisto la “casetta” situata in Galles. La tenuta comprende tre cottage, un fienile e una casa principale, dove soggiornano Carlo e Camilla. Niente male, non trovate?

