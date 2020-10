Kate Middleton: il Principe William riceve un regalo speciale dalla Regina

Il Principe William e Kate Middleton hanno qualcosa per cui festeggiare! Di recente il futuro Re d’Inghilterra ha ricevuto due “doni” molto particolari dalla nonna, la Regina Elisabetta. Come rivela il sito Entertainment Daily, pare infatti che il Duca di Cambridge sia stato omaggiato da Sua Maestà e dal marito, il Principe Filippo, i quali gli hanno concetto di prendere il loro posto come figure di spicco del Fauna and Flora International (FFI) e del British Trust for Ornithology (BTO).

Questa decisione nasce molto probabilmente dall’intento di ridurre il carico di lavoro della Regina e di suo marito, e i coniugi non avrebbero potuto scegliere una persona migliore per lasciare l’incarico. William è infatti notoriamente molto interessato alle tematiche ambientali, e da molto tempo si impegna per proteggere il nostro Pianeta dalle azioni dannose dell’uomo.

La FFI (ovvero la Fauna and Flora International) si concentra appunto sulla protezione della biodiversità, ed opera da più di 40 anni in tutto il mondo. Tale organizzazione fa anche parte del progetto creato dal Principe William, noto con il nome di United for Wildlife. Per quanto riguarda il British Trust for Ornithology, questa organizzazione mira invece a proteggere gli uccelli e i loro habitat naturali, in modo da garantire a questi animali un futuro più roseo rispetto al presente che stanno vivendo.

Il Principe Filippo ha ricoperto il ruolo di mecenate dell’organizzazione per più di 30 anni, ma adesso è giunto il momento di lasciare il testimone al Principe William.

Kate Middleton e William: l’impegno per salvare il Pianeta

Proprio il marito di Kate Middleton ha recentemente pronunciato un discorso in merito al tema dell’ecologia, esortando tutti quanti a trovare delle soluzioni valide che possano migliorare il destino del nostro Pianeta e degli animali che lo popolano.

Ora ho George, Charlotte e Louis. La tua prospettiva cambia ed è per questo che ho dovuto fare qualcosa, perché quando i miei figli avranno 20 anni, al ritmo con cui va avanti il bracconaggio, forse non ci sarà un altro rinoceronte al mondo.

Sono queste le parole pronunciate dal Principe William, dichiarazioni che condividiamo dalla prima parola fino all’ultima, e che speriamo possano sensibilizzare quante più persone possibile!

