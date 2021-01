Kate Middleton: cosa regalò alla Regina durante il primo Natale da Royal?

Cosa ha regalato Kate Middleton alla Regina Elisabetta, durante il suo primo natale da Royal? Cari amanti della Famiglia Reale, dopo aver spettegolato sui regali fatti da Meghan Markle alla Royal Family, è adesso il turno della nostra cara Kate Middleton! Secondo voi, cosa avrà regalato l’aggraziata ed elegante Duchessa alla nonna del suo neo-maritino?

Preparatevi a sorprendervi, perché il regalo di Kate è davvero adorabile! A raccontarlo è stata la stessa Reale durante un’intervista rilasciata qualche anno fa, e più esattamente nel 2016, durante lo speciale di ITV Our Queen at Ninety. In quella particolare occasione Kate raccontò che cercare il giusto regalo per la Regina non è stato esattamente semplicissimo.

Scopriamo dunque cosa raccontò la futura Sovrana d’Inghilterra in proposito.

Kate Middleton e la difficile scelta del regalo per la Regina

Durante l’intervista la ragazza spiegò che era piuttosto preoccupata all’idea di fare un regalo fuori luogo:

Ricordo di essere stata a Sandringham, per la prima volta, a Natale. Ed ero preoccupata di cosa regalare alla Regina come dono di Natale. Pensavo ‘Accidenti, cosa dovrei darle?’. Ho ripensato a cosa avrei dato ai miei nonni. E ho pensato: ‘Le farò qualcosa.’ Tutto poteva andare terribilmente storto, ma ho deciso di fare la ricetta del chutney di mia nonna.

Ebbene, il regalo fai da te (ovvero il chutney, una sorta di condimento utilizzato per insaporire formaggi e altre pietanze) è stato un vero e proprio successone, e Kate pensa di sapere il perché:

Ero un po’ preoccupata, ma il giorno dopo ho notato che era sul tavolo. Penso che un gesto così semplice abbia fatto tanto per me.

La Middleton ha poi spiegato che la Regina ha compiuto gesti del genere in svariate occasione nel corso degli anni.

Penso che mostri solo la sua premura, davvero, e la sua cura nel prendersi cura di tutti.

Morale della favola: la Regina è una donna che apprezza le cose semplici, quindi se vi capita di doverle fare un regalo e siete in dubbio, rimboccatevi le maniche e preparate qualcosa di buono. La Monarca lo gradirà di certo!

