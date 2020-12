Meghan Markle: cosa ha regalato ai Royals per Natale?

Natale è passato da pochissimi giorni, ma non è troppo tardi per spettegolare un po’ sui regali che Meghan Markle ha fatto alla Royal Family, non è vero? Sappiamo bene che comprare un regalo non è sempre semplice, specialmente quando si tratta di un dono da fare a un uomo (non ve la prendete, ma trovare il regalo perfetto per voi maschietti è davvero complicato certe volte)!

Ma come si sarà barcamenata Meghan Markle durante i primi Natali trascorsi insieme alla Famiglia Reale? A rivelarci qualche buffo retroscena sono gli autori della biografia “Harry e Meghan. Libertà” (“Finding Freedom” in lingua originale) ad opera di Carolyn Durand e Omid Scobie. I due autori raccontano che nel 2017 Meghan Markle si ritrovò a dover scegliere i regali migliori da portare in dono alla famiglia del suo (allora) fidanzato durante il Natale celebrato a Sandringham.

I fatti risalgono ad appena un mese dopo l’annuncio del fidanzamento fra Harry e Meghan. Ebbene, secondo le ultime notizie, pare che l’ex attrice abbia fatto dei regali buffi e ironici alla sua nuova famiglia.

I regali divertenti della Famiglia Reale

Video Credit TODAY

A quanto pare fare dei regali divertenti farebbe parte delle tradizioni della Famiglia Reale.

Si racconta che in passato Kate Middleton abbia regalato addirittura un kit “Grow your own girlfriend” (Fai crescere la tua fidanzata) al cognato Harry nel 2011, proprio durante le feste di Natale. Per chi non sapesse di cosa si tratta, ecco qui sotto un’immagine esemplificativa!

La sfida più grande per Meghan è stata trovare i regali perfetti per divertire la sua nuova famiglia allargata. Almeno uno dei suoi regali è stato un enorme successo: un cucchiaio per William con la scritta “Cereal Killer” impressa sull’estremità dell’utensile.

Meghan Markle ha regalato un criceto che canta alla Regina?

Oltre al cucchiaio “Cereal Killer” per William, pare che Meghan abbia fatto un regalo divertente anche alla Regina Elisabetta. Ma cosa avrà ricevuto la sovrana d’Inghilterra? Presto detto! La moglie del Principe Harry le ha donato nientemeno che un criceto giocattolo che canta e balla. Peccato che il regalo sia finito distrutto alla fine delle vacanze. I cani della Regina si sono infatti divertiti un mondo a giocarci e … beh, a distruggerlo!

E per finire, cosa avrà regalato Meghan Markle al marito Harry quando erano fidanzati? Nel 2016, ovvero quando Meghan e Harry si frequentavano solo da pochi mesi, la Duchessa raccontava ai suoi fan sul blog The Tig che bisognava essere creativi quando si parlava di regali:

È facile prendere un’altra maglietta per il tuo uomo, ma probabilmente la ruberai comunque per farne un pigiama. Invece, regalagli qualcosa di creativo che gli piacerà davvero.

Oltre a dei calzini colorati, la Markle aveva lasciato intendere che avrebbe regalato al suo “fidanzato speciale” un giradischi o un proiettore tascabile Brookstone. Decisamente due regali originali, siete d’accordo?

Foto da Instagram