Kate Middleton, la Regina e Meghan: come festeggeranno il Natale?

Mentre l’Italia si chiede cosa potremo o non potremo fare a Natale, c’è chi si domanda quali siano i programmi di Kate Middleton, Meghan Markle e della Regina Elisabetta in vista delle festività natalizie. La pandemia ha giocato un brutto scherzo a tutti noi, e i membri della Famiglia Reale non sono esonerati.

Anche per loro cambieranno molte cose durante questo Natale, non solo a causa dell’emergenza Covid-19, ma anche per via della decisione presa da Harry e Meghan di abbandonare l’Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti.

Come noi appassionati di affari Reali ben sappiamo, uno dei momenti più importanti, uno di quelli segnati in rosso sul calendario Reale, è vedere la Regina e il resto della sua famiglia prendere parte alla messa del giorno di Natale a Sandringham. Da anni e anni i fan della Corona assistono a questo evento, ma quest’anno, complici le restrizioni volte ad arginare la diffusione della pandemia, le cose potrebbero andare diversamente.

Il Natale 2020 della Regina Elisabetta

Come rivela Vogue, pare che Buckingham Palace abbia già confermato che la Regina e il Principe Filippo trascorreranno il Natale al Castello di Windsor:

Dopo aver considerato tutti i consigli appropriati, la Regina e il Duca di Edimburgo hanno deciso che quest’anno trascorreranno il Natale tranquillamente a Windsor. La Regina e il Duca hanno la fortuna di trascorrere il Natale con la loro famiglia ogni anno. Capiscono che la loro famiglia avrà esigenze diverse durante il periodo natalizio, e sono contenti di trascorrere una tranquilla stagione festiva quest’anno,

si legge in una nota. Naturalmente non mancherà il consueto messaggio di Auguri della Regina Elisabetta al Paese, che dovrebbe infondere speranza e ottimismo in un momento tanto complesso e difficile.

Kate Middleton, Meghan e Carlo: dove trascorreranno il Natale

E per quanto riguarda il resto della “banda”? Beh, pare che il Principe Carlo e Camilla trascorreranno le feste ad Highgrove House, nel Gloucester. Kate Middleton, William e i bambini non sanno ancora dove celebreranno il Natale, ma si ritiene che la location più plausibile sarà la tenuta di Anmer Hall nel Norfolk.

Ed Harry e Meghan? Cosa faranno le “pecore nere” della Famiglia Reale a Natale? Naturalmente la coppia rimarrà negli Stati Uniti, e festeggerà il primo Natale insieme al piccolo Archie, nella lussuosa casa di Montecito, in California.

Insomma, come per noi comuni mortali, pare che anche per i Royals quest’anno sarà un Natale modesto da trascorrere in famiglia.

