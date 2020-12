Nuovo fiocco in arrivo in casa Middleton! La sorella di Kate Middleton, Pippa, è incinta per la seconda volta, e ciò significa che la Duchessa di Cambridge sta per diventare zia, di nuovo! La sorella minore di Kate è sposata con il marito James Matthews, ed è già mamma del suo primo figlio, Arthur Matthews. Il bambino è nato nel 2018.

Come Kate, anche Pippa ha scelto di dare alla luce il suo primogenito presso l’ospedale St. Mary, dove la Duchessa e il Principe William hanno avuto tutti e tre i loro figli, George, Charlotte e Louis. E proprio i piccoli Principi di certo non staranno nella pelle all’idea di conoscere il nuovo cuginetto o la nuova cuginetta.

Al momento l’annuncio della gravidanza di Pippa Middleton non è stato confermato né dalla donna né dal marito. La notizia sarebbe trapelata grazie a una fonte vicina alla coppia, che fa sapere:

Video Credit ABC News

Pippa e James sono entusiasti, è una notizia fantastica in un anno difficile. L’intera famiglia è felicissima,

sono queste le dichiarazioni rilasciate dall’insider a «PageSix». Non rimane quindi che attendere la conferma ufficiale!

Pippa Middleton oggi, cosa fa la sorella di Kate?

Insieme a Kate, Pippa è da sempre conosciuta come una delle “Wisteria Sisters”, ovvero le “sorelle glicine”, per la sua bellezza e la sua capacità di “arrampicarsi”. Negli ambienti aristocratici pare infatti che le sorelle Middleton fossero note, oltre che per la loro bellezza, anche per essere delle arrampicatrici sociali.

Pippa Middleton è considerata una socialite, una persona che conduce solo una vita mondana. La donna ha però cercato di distanziarsi il più possibile da questa definizione, sebbene la sua partecipazione alle nozze della sorella con indosso uno splendido abito bianco non abbia giocato a suo favore.

Ai tempi del famoso matrimonio Reale, Pippa fece infatti parecchio scalpore per via dello splendido abito da damigella d’onore, disegnato dalla casa di moda Alexander McQueen. L’abito fasciava in modo impeccabile il suo lato B, tanto da aver attirato l’attenzione dei media per mesi. Pensate che il sedere di Pippa Middleton è stato preso come modello per molti interventi di chirurgia estetica, dopo le nozze fra William e Kate!

Ma cosa fa oggi Pippa? Dopo aver scritto un libro con i suoi consigli per organizzare feste in grande stile, e dopo aver tentato la carriera di giornalista, la donna si è dedicata alla sua relazione amorosa con il ricco James Matthews, miliardario rampollo appartenente – neanche a dirlo – a una delle famiglie più benestanti del Regno Unito!

Che dire? Tanti auguri a Pippa e James!

Foto da Instagram