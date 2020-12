Elegante, di classe e regale: è apparsa così Kate Middleton agli occhi di un’esperta del linguaggio del corpo, Judi James, che di recente ha voluto esaminare un’apparizione della Duchessa di Cambridge, ed ha fatto notare che con buone probabilità la giovane donna si è sottoposta a “una qualche forma di coaching“.

Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo subito! L’esperta di linguaggio del corpo ha analizzato il video in cui Kate Middleton ha presentato i vincitori del Wildlife Photographer of the Year. La Duchessa si trovava al Natural History Museum, indossava un elegante abito nero ed è apparsa molto posata e sicura di sé di fronte alla telecamera. Come fa notare la James, Kate parlava in maniera molto calma, tanto da aver conquistato l’ammirazione dei fan su Twitter e Instagram.

Ma cosa si nasconde davvero dietro a tanta classe ed eleganza? La risposta arriva proprio dalla James, che spiega che il discorso “professionale” di Kate suggerisce che la Middleton potrebbe aver seguito qualche lezione ad hoc:

Video Credit ROYAL BUZZ

Lucida, sicura di sé e con un livello che potrebbe quasi essere definito professionale, Kate ha fatto molta strada dal suo primo, vacillante discorso come membro della Famiglia Reale. Presentare guardando direttamente la telecamera in questo modo è un’abilità che solo i presentatori a tempo pieno tendono a padroneggiare bene, e dal linguaggio del corpo di Kate sembra che abbia avuto una qualche forma di coaching per raggiungere questo standard,

ha spiegato l’esperta, aggiungendo un piccolo dettaglio: i gesti delle mani di Kate rappresentano un indicatore chiave del fatto che le è stato insegnato a gesticolare in modo appropriato.

Il segreti del linguaggio del corpo di Kate Middleton

Le mani di Kate sono normalmente tenute basse sul suo busto in una chiusura che spesso coinvolge una piccola pochette. Qui però usa un gesto che è un tratto dall’aspetto piuttosto recente, con le braccia piegate in modo che le sue mani siano più alte. Questa leggera chiusura le permette di aprire le mani per gesticolare facilmente e senza intoppi.

La James spiega che quella assunta dalla Duchessa di Cambridge è una “posizione di potere” (o Power Pose):

Con i piedi leggermente divaricati e il peso equilibrato in modo uniforme, questo è ciò che viene spesso chiamato “Power Pose” nell’addestramento delle abilità di presentazione.

A tutto ciò, la Middleton aggiunge naturalmente qualche suo piccolo tocco personale per evitare di apparire troppo rigida mentre parla di fronte alla telecamera. La testa inclinata evita inoltre l’effetto “foto del passaporto” e dona calore ed entusiasmo. Insomma, a detta dell’esperta pare che buona parte dell’atteggiamento di Kate sia dovuto a un ottimo coaching.

Del resto, parlare in pubblico non è semplice, quindi non c’è da sorprendersi che la Duchessa abbia chiesto un piccolo aiuto per apparire naturale e portare a termine gli impegni senza intoppi!

Foto da Instagram