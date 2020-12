Il matrimonio Reale fra Kate Middleton e il Principe William ha sfiorato un disastro. Coloro che hanno assistito all’evento, probabilmente ricorderanno l’incredibile clamore che quella particolare giornata ha suscitato nel popolo inglese. Moltissime persone hanno seguito dal vivo la cerimonia, ed hanno atteso con trepidazione che il Principe William e Kate facessero il famoso e consueto giro in carrozza per salutare i loro sostenitori e fan più affezionati.

Ebbene, a quanto pare durante quella particolare occasione si è sfiorato un vero e proprio disastro. Un evento che avrebbe potuto rovinare letteralmente la giornata a tutti.

Come rivela il sito Express, a rivelare cosa è accaduto sarebbe stata la giornalista Caroline Gammell, che nel giorno delle nozze avrebbe spiegato che Kate era rimasta molto turbata a causa di un cavallo in fuga. A quanto pare l’animale avrebbe disarcionato il cavaliere facendolo cadere a terra, e avrebbe poi cercato di scappare.

Video Credit BBC

Il perché di un comportamento del genere è facilmente comprensibile. Le persone che urlavano cercando di attirare l’attenzione della nuova e amatissima coppia Reale , le campane che suonavano a festa: tutto ciò deve aver fatto spaventare l’animale, che avrebbe quindi cercato di mettersi in salvo.

Kate Middleton turbata nel giorno delle sue nozze: ecco cosa è successo

Pare che durante l’episodio, il Duca e la Duchessa di Cambridge fossero proprio in procinto di uscire dall’Abbazia di Westminster per iniziare la passeggiata Reale per le strade di Londra.

La signorina Middleton è sembrata allarmata quando il cavallo ha catapultato il suo cavaliere a terra e ha dovuto essere trattenuto da un poliziotto a cavallo dopo il matrimonio Reale. Se fosse andato in mezzo alla folla, sarebbe potuto accadere un disastro.

Fortunatamente – spiega la Gammell – né il cavaliere né il cavallo hanno subito danni durante questo spiacevole incidente, e la giornata tanto speciale per Kate Middleton e il suo neomaritino è andata avanti senza ulteriori contrattempi o problemi.

Foto da instagram