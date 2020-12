Il Principe William fa una “tenera” ammissione sul figlio George. Kate Middleton e William sono gli orgogliosi genitori dei piccoli Principi George, Charlotte e Louis. Proprio pochi giorni fa la coppia Reale ha pubblicato la foto di Natale dell’intera famiglia, conquistando il cuore di più di un milione e mezzo di fan. Come potete vedere nell’immagine, il piccolo Louis attira l’attenzione con il suo sorriso contagioso! Ha l’aria di essere un bambino esuberante e felice, non è vero?

Ebbene, in una recente intervista papà William ha parlato dei suoi figli, ed ha spiegato che tutti e tre amano vivere all’aria aperta ed hanno un rapporto molto stretto con la Natura. In particolar modo però, pare che il primogenito, George, abbia davvero un gran bisogno di trascorrere del tempo immerso nel verde:

Vedere i miei figli, vedere la passione nei loro occhi e l’amore per la vita all’aria aperta … Trovano un insetto o adorano osservare come le api formano il miele. George in particolare, se non è all’aperto è come un animale in gabbia. Ha bisogno di uscire.

William, Kate Middleton e l’amore per la natura

Video Credit Entertainment Tonight

Il rapporto che i figli di William, Duca di Cambridge, hanno con la natura rende il loro papà estremamente orgoglioso. Da diversi anni il futuro Re d’Inghilterra e sua moglie si stanno impegnando per trovare una soluzione ai problemi ecologici che riguardano il nostro Pianeta, e lo stanno facendo anche per amore dei loro figli.

Un giorno William non vuole guardarsi indietro e constatare di non aver fatto abbastanza per lasciare un mondo pulito e vivibile per le nuove generazioni che verranno.

Per questa ragione, il Principe ha anche lanciato un appello. Riferendosi all’impegno che il mondo intero ha messo e sta mettendo per combattere la pandemia da Covid-19, il nipote della Regina Elisabetta ha dichiarato che se riuscissimo a mettere la stessa motivazione anche per risolvere le problematiche ambientali, forse riusciremmo davvero a voltare pagina.

Dobbiamo ricostruire in modo più verde. È chiaramente possibile. Come abbiamo visto per il COVID-19, il mondo può agire quando deve farlo. Allora perché non lo facciamo?

Bella domanda caro William … perché non cominciamo davvero a cambiare le cose?