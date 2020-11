Il marito di Kate Middleton, il Principe William, parla della vita familiare durante un evento molto speciale. Probabilmente in pochi ne sono a conoscenza, ma il futuro erede al trono d’Inghilterra è il mecenate di un progetto che gli sta molto a cuore. Stiamo parlando del programma portato avanti dall’ente di beneficenza The Passage, che aiuta i senzatetto fornendo loro dei pasti e un sostegno concreto.

Proprio l’organizzazione ha lavorato per la realizzazione di un libro di cucina dal titolo “A Taste Like Home“, la cui prefazione è stata scritta dal Principe William in persona. Attraverso le pagine del libro, il giovane ragazzo ha spiegato di aver compreso quanto sia fondamentale il lavoro dei volontari, soprattutto durante il periodo della pandemia da Coronavirus.

William ha inaugurato la prefazione facendo una simpatica ammissione:

Sono il primo ad ammettere di non essere un ottimo chef,

ha esordito il Principe, spiegando che l’ultima volta che gli è stato permesso di entrare nelle cucine del The Passage lo hanno relegato al ruolo di tritacarote.

In quell’occasione ho ‘fatto’ degli spaghetti alla bolognese. Il piatto aveva un odore incredibile, probabilmente perché non l’ho cucinato io,

ha raccontato il Principe, che di certo si sarà limitato a tritare le verdure. Detto ciò, William ha anche spiegato che ciò che lo ha più colpito è stato come condividere un pasto caldo nella mensa di The Passage faccia sentire a casa le persone che soffrono di più, come i senzatetto.

Kate Middleton, William: l’importanza di avere un posto da chiamare “casa”

Il Duca si è reso conto che durante il periodo del lockdown, per queste persone la situazione è stata terribilmente difficile. In quella fase il Governo ha infatti chiesto alla popolazione di lasciare le proprie case solo se strettamente necessario, ma il fatto che gli homeless non abbiano un posto “da chiamare casa” ha reso tutto ancor più difficoltoso.

Riferendosi a coloro che non hanno una una casa né un conforto familiare, il marito di Kate Middleton ha poi spiegato:

Avere un posto da chiamare casa è prezioso. Tutti noi avremo sentito la tensione di rimanere nelle nostre abitazioni durante il blocco del coronavirus. Ma per coloro che non hanno un posto da chiamare casa, la pandemia è stata ancora più spaventosa.

Per fortuna – conclude il Principe – The Passage ha assicurato almeno un pasto caldo e del conforto umano a coloro che purtroppo vivono in questa difficile condizione.

