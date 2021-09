Kate Quigley in overdose di cocaina ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. L’attrice e comica americana, molto conosciuta anche fuori dagli States per i suoi sketch, si trovava a una festa dove erano presenti anche alcuni colleghi. Purtroppo alcune persone non ce l’hanno fatta, ci sono delle vittime. Cosa è successo a quel party?

Tre persone sono morte in un appartamento di Los Angeles nel quartiere di Venice Beach, a causa di una partita di cocaina contaminata con il Fentanyl. I loro corpi ormai privi di vita sono stati trovati dagli agenti della polizia della città.

Il coroner ha già identificato le vittime. Una di queste era Fuquan Johnson, un noto attore e comico americano che aveva 43 anni. Hanno perso la vita anche Natalie Williamson, 33 anni, di Los Angeles ed Enrico Colangeli, 48 anni, di Medford, Massachusetts.

Le vittime si trovavano tutte insieme in una casa di Los Angeles, dove c’era anche la comica e attrice Kate Quigley, molto conosciuta perché un volto noto del piccolo schermo americano (ma nota anche fuori dai confini degli States).

La donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Tutte le persone morte o finite in ospedale dopo questa festa avevano assunto parte della partita di cocaina tagliata con il Fentanyl. Per questo motivo hanno subito accusato gravi malori.

Kate Quigley overdose di cocaina: come sta l’attrice comica americana?

L’attrice e comica americana Kate Quigley è stata ricoverata per overdose, ma le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Gli agenti hanno subito trasportato d’urgenza la donna in ospedale, dove si trova ancora ricoverata. Non è in pericolo di vita.

Un amico dell’attrice, Brian Redban, ha condiviso alcuni screenshot di messaggi scambiati con lei mentre si trovava ricoverata in ospedale: