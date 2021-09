Un grave ed improvviso lutto ha colpito il mondo dello spettatolo e delle serie tv, il famoso attore Michael Kenneth Williams di 54 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Sono stati proprio i suoi familiari a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, poiché non avevano sue notizie da ormai molte ore.

Una perdita drammatica, che ovviamente ha spezzato i cuori di tutti. Tanti suoi colleghi, appena sono venuti a conoscenza della sua perdita, hanno scritto dei messaggi di cordoglio sui social.

La tragedia si è consumata nella giornata di lunedì 6 settembre, a New York. A riportare la notizia è stato proprio il New York Post. Il noto quotidiano ha scritto che gli agenti lo hanno trovato morto vicino la porta della casa.

I suoi parenti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, poiché non riuscivano a rintracciarlo da diverso tempo. Non rispondeva più al cellulare. Non sapendo dove cercare, hanno deciso di far aprire la sua abitazione.

Gli agenti hanno scoperto che all’interno della casa c’erano farmaci e stupefacenti. Per questo, da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il suo decesso sia avvenuta a causa di un’overdose di eroina o di fentanyl, un potente oppioide.

I suoi colleghi, appena sono venuti a conoscenza della sua morte, hanno scritto dei post sui loro profili social. Volevano ricordare l’attore e la sua spettacolare carriera.

I ruoli che ha interpretato Michael Kenneth Williams

L’uomo è morto all’età di 54 anni, ma era molto famoso proprio i suoi molteplici ruoli. Negli ultimi tempi ha interpretato il ruolo di Omar Little, nella serie televisiva The Wire.

In più, ha anche lavorato in Boardwalk Empire, interpretando il co protagonista chiamato Albert Chalky.

Michael Kenneth oltre ad aver lavorato in molti film, aveva una caratteristica che lo distingueva da tutti. Aveva una grande cicatrice sul viso, che si era procurato all’età di 25 anni, in uno scontro a Brooklyn. Era diventato famoso proprio per questa sua ferita.