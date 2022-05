Una gioia immensa per una delle famiglie più note di tutta l’America. Katherine Schwarzenegger, figlia dell’attore e politico Arnold e moglie dell’attore Chris Pratt, ha da pochi giorni dato alla luce la sua secondo genita. La piccola si chiama Eloise Christina Schwarzenegger Pratt, è venuta al mondo lo scorso 21 maggio e, come si legge nel post annuncio di sua mamma, gode di ottima salute. La piccola farà compagnia alla sorellina Layla, nata nell’agosto del 2020.

In pochissime ore, il post pubblicato da Katherine ha raggiunto un numero di reazioni e commenti incredibile. Tutti, conoscenti volti noti dello spettacolo o semplici fan, hanno invaso la foto augurando i loro più sinceri auguri per il lieto evento.

Nel post non compare nessuna foto, né della neo mamma bis né della piccola neonata, ma solo un annuncio che svela il nome della piccola e la sua data di nascita: il 21 maggio 2022.

In didascalia, a nome anche di suo marito, Kat ha scritto:

Siamo così entusiasti di annunciare la nascita della nostra seconda figlia, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. Ci sentiamo oltremodo benedetti e grati. Con affetto, Katherine e Chris.

La piccola Eloise Christina ha allargato una famiglia bellissima, che già nel 2020 aveva accolto tra le mura domestiche la piccola Layla Maria.

la neonata è la seconda figlia per Katherine, avute entrambe con il marito, star di Hollywood, Chris Pratt. Lui, invece, ha anche un altro figlio, avuto dal precedente matrimonio con Anna Faris.

Chi è Katherine Schwarzenegger

Nata e cresciuta a Los Angeles, Katherine Schwarzenegger è la prima figlia dell’attore e politico Arnold Schwarzenegger e della giornalista Maria Shriver.

Dopo gli studi, completati con una laurea University of Southern California nel 2012, ha avuto qualche problema a trovare la sua strada nel mondo lavorativo.

Già in passato però aveva scritto dei libri e successivamente ha scelto, come sua professione, proprio quella di scrittrice.

Nel suo primo libro, intitolato “Rock What You’ve Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty from Someone Who’s Been There and Back“, racconta il proprio percorso usandolo come mezzo per incoraggiare altre giovani donne ad accrescere la fiducia in loro stesse.

Anche il suo secondo libro, intitolato “I Just Graduated . . . Now What?“, ha un successo incredibile. Viene pubblicato nel 2014, dopo la laurea, ed è definito come una specie di guida per neolaureati.

Conosce Chris Pratt nel 2018, lo sposa nel giugno del 2019 e, come detto, nell’agosto del 2020 da alla luce la primo genita Layla Maria.