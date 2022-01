Kathryn Kates è morta. L’attrice, che abbiamo imparato a conoscere in particolare per la serie tv di successo “Orange is the new black”, aveva 73 anni. Il mondo dello spettacolo e della televisione è in lutto per la perdita di un’interprete che aveva colpito nel cuore tutti i telespettatori per la sua interpretazione.

Kathryn Kates era un’attrice americana, che era diventata una star del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione alla serie tv Orange is the new black, che ha ottenuto un successo planetario. Anche grazie all’arrivo del titolo sulle piattaforme di streaming più gettonate.

La donna, che si è spenta all’età di 73 anni, stava da tempo combattendo un tumore ai polmoni, che purtroppo non le ha dato scampo. Ha sempre cercato di essere forte e di tentare di sconfiggere quel terribile mostro, che però alla fine se l’è portata via, togliendola all’affetto dei propri cari.

La conferma della morte dell’attrice di 73 anni, Kathryn Kates, è stata data dalla sua agenzia di comunicazione, la Headline Talent Agency, che sulla pagina Instagram ha deciso di salutare la grande interprete.

Sarà sempre ricordata come quella potente forza della natura che era. Amava questo mestiere e aveva una pazienza infinita. Una vera icona.

Kathryn Kates è morta a 73 anni: biografia

Originaria di New York, Kathryn Kates è morta il 22 gennaio del 2022 in Florida. La sua carriera era iniziata a teatro, ma in breve tempo era passata alla televisione. Lavorava soprattutto in serie tv di grande successo in tutto il mondo, anche in Italia.

L’abbiamo vista in Seinfeld, Law & Order: SVU, I Soprano, I molti santi del New Jersey, nel cortometraggio Welcome to Sarajevo. Ma è diventata famosa in particolare per il ruolo di Amy Kanter-Bloom, la madre dell’ex fidanzato di Piper Chapman, in Orange is the new black, una serie tv di grandissimo successo in ogni angolo del pianeta.