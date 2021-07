Brutte notizie per Cristiano Ronaldo, sua sorella Katia Aveiro è ricoverata per Covid-19: ecco le sue condizioni di salute

Brutte notizie per Cristiano Ronaldo, la sorella minore Katia Aveiro è stata ricoverata per Covid-19 da venerdì scorso. La donna è ricoverata presso il nosocomio di Funchal, nella capitale dell’arcipelago di Madeira, in Portogallo.

A raccontare come stanno le cose è stata proprio la ragazza che in un lungo post ha spiegato di essere stata sottoposta ad un isolamento domiciliare, seppur con pochi sintomi, la donna era si trova in ospedale.

“Sono stata in isolamento domiciliare, con pochi sintomi ma rispettando il protocollo previsto dalla legge. Tutti a casa hanno preso il virus tranne mia madre (grazie a Dio). Purtroppo da venerdì, sono peggiorata, ho avuto la polmonite per questo maledetto virus.“

Poi ha continuato spiegando di essere in fase di miglioramento e tranquillizzando così i fan.

Sto reagendo bene, ho miglioramenti visibili ogni giorno che passa. Qui mi sto riprendendo. Sto guarendo e mi libererò da tutto ciò. Il vaccino non l’ho fatto, ma ora questo è quello che mi interessa meno. Nel mio gruppo di positivi c’erano persone vaccinate e hanno avuto ricoveri e sintomi molto forti. Al momento quello che mi interessa è la guarigione mia e di quelli che sono in questa situazione come me.

La sorella di Cristiano Ronaldo per mesi si è professata negazioni, ora, però, ha dovuto cambiare idea: