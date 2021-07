Questo è un periodo condito di alti e bassi per l’astro del calcio mondiale Cristiano Ronaldo. L’avventura del suo Portogallo non è stata delle migliori. In più, qualche giorno fa, il campione ha saputo che sua sorella è finita in ospedale dopo aver contratto il Covid. Dopo tante preoccupazioni, anche una buona notizia. Ivana Rodriguez, sorella della sua compagna Georgina, è in dolce attesa e presto lo renderà zio per la prima volta.

L’ultimo non è stato un periodo molto semplice per Ronaldo. Ha concluso la stagione scorsa al quarto posto con la Juventus, pur essendo stato il calciatore che ha segnato più gol in tutta la Serie A.

Credit: ivana_rh – Instagram

Poi l’avventura al campionato europeo. Le aspettative erano altissime, considerando che il suo Portogallo era la squadra campione in carica. Il torneo della squadra lusitana, però, non è andata benissimo. Cristiano è stato il capocannoniere del torneo, ma lui e i suoi compagni si sono dovuti arrendere agli ottavi di finale, quando hanno perso contro il Belgio, squadra che poi ha affrontato l’Italia nei quarti.

Poche settimane dopo la fine del torneo, la vita privata di Ronaldo ha subito un altro grande trauma. Katia Aveiro, sorella del pluri pallone d’oro, ha contratto il Covid-19 e per lei è stato necessario un ricovero in ospedale. Le sue condizioni non sono disperate, ma è un fattore che sicuramente ha preoccupato molto il campione della Juventus.

Cristiano Ronaldo presto zio

Credit: ivana_rh – Instagram

Tra le tante cose negative dell’ultimo periodo, è arrivata anche una notizia bellissima. Ivana Rodriguez, sorella di Georgina, che ricordiamo essere la compagna di vita di Cristiano Ronaldo, è incinta.

Il calciatore e la modella spagnola, dunque, si preparano a diventare per la prima volta zii.

Ivana è legata sentimentalmente a Carlos Garcìa, scultore e grande amico di Cristiano. I due che si apprestano ad accogliere tra le braccia il primo figlio, tra l’altro, si sono conosciuti proprio grazie al loro illustre cognato.

L’annuncio della gravidanza è arrivato dal profilo Instagram di Ivana Rodriguez, che ha pubblicato una splendida foto. Nello scatto, che li ritrae in riva al mare in atteggiamenti romantici, risalta sicuramente un bel pancino già abbastanza cresciuto.

Per il momento non sono ancora arrivati commenti pubblici da parte di CR7 e di Georgina, ma certamente saranno felici per questa dolce novità che presto arriverà in famiglia.