Katia Follesa abbiamo imparato a conoscerla a Zelig quando con la collega Valeria Graci componeva un duo comico molto apprezzato. Da allora ne ha fatta di strada lavorando in numerosi programmi Rai, Mediaset e anche su Real Time. Ha avuto esperienze anche nel mondo del cinema recitando in diverse pellicole comiche di successo come Benvenuti al Nord. Di recente l’abbiamo vista protagonista a LOL, il programma cult di Amazon Prime che ha avuto ascolti pazzeschi.

Fonte: Instagram

Nella vita privata dal 2006 è impegnata con il collega Angelo Pisani. Si sono incontrati dietro le quinte di Zelig ed hanno anche una bimba, Agata, nata nel 2010. Oggi la vediamo più in forma che mai. Si è sottoposta infatti ad una dieta che gli ha fatto perdere qualcosa come 20 chili.

Fonte: web

Ma come lei stessa ha confessato, il dimagrimento è collegato ad una malattia ereditaria di cui soffre: cardiomiopatia ipertrofica, una malattia congenita di cui soffriva anche suo padre e che ne è stata la causa della morte.

Katia Follesa lo ha scoperto dopo un grosso spavento per fortuna senza conseguenze. Si trovava in macchina quando a un certo punto la vista si è annebbiata e non ha sentito più il battito. La sua fortuna è stata la lucidità di accostare e aspettare. Da allora ogni giorno deve prendere dei medicinali per controllare la malattia oltre ad una dieta bilanciata.

Fonte: web

Ne ha parlato in un’intervista al settimanale F: “Mi trovo bene, ora riesco a dormire senza avere la tachicardia o il fiatone. Per me perdere peso è stato fondamentale per la salute: ho un problema congenito al cuore. Ho seguito un percorso medico con un nutrizionista e ancora oggi, dopo un anno, faccio sport con un personal trainer tre volte a settimana. Ho rinunciato a uno stile di vita “pasticcione” per essere più reattiva, perché spesso avevo vuoti e sonnolenza” – ha confessato.