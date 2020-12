Katia Follesa spiazza il pubblico: “Ho avuto il Covid-19, ma non volevo dirlo”

Nel salotto di Verissimo non si fermano i racconti. Anche a Natale Silvia Toffanin ha aperto il suo studio. Ospite della puntata questa volta era Katia Follesa, famosissima conduttrice e comica tv.

La donna ha raccontato di aver contratto il Coronavirus. Katia Follesa era particolarmente preoccupata perché purtroppo, come è risaputo, ha problemi di cuore. Fortunatamente il virus l’ha colpita in modo lieve.

L’ho preso a metà ottobre, per fortuna ho avuto una forma abbastanza leggera e non sono stata molto male. Ho preferito non dire niente per non far preoccupare nessuno.

Tuttavia, la comica lombarda è stata assolutamente fortunata. Dovendo registrare programmi in continuazione era spesso sottoposta a tampone. Seppur il primo era negativo, ha poi scoperto la positività.

Non lo sapevo in realtà. Per il lavoro che faccio sono soggetta a a fare tamponi ogni settimana. L’ultimo che avevo fatto aveva avuto esito negativo, ma probabilmente l’incubazione era in corso.

La co conduttrice di Cake Star ha spiegato di non averlo detto a nessuno per non creare troppo allarmismo. Tutti i suoi familiari si sarebbero preoccupati anche per i suoi problemi di salute:

Sono stata in isolamento a casa e ho preferito sfruttare quel momento per regalare un po’ di ironia tramite i social, mentre ero chiusa nella mia stanza. Nessuno dei miei aveva voglia di incrociarmi neanche nel corridoio!È stata una galera da quel punto di vista!.

Insomma, fortunatamente il virus non ha fatto danni. Questo anche perché, come lei ha ammesso, si è dimagrita molto per tenere sotto controllo il problema cardiaco che ha ereditato dal padre.

Una malattia scoperta nel 2006, mentre era alla guida della sua automobile. In quel momento alla donna si è annebbiata la vista e ha avvertito che il suo cuore ha smesso di battere per qualche minuto. Un ricordo drammatico che fortunatamente ha superato.