Muore a 24 anni mentre era in vacanza alle Canarie: la malattia non le ha lasciato scampo

Il giorno prima ci possiamo essere, il giorno dopo no: la triste storia dell’influencer Josi Mari ce lo rammenta. Nella vita non c’è mai niente di sicuro, nulla di scontato ed è per questo che bisognerebbe affrontare ogni momento come se fosse l’ultimo.

Josi Mari: i problemi alimentari l’hanno strappata via

Secondo i dati riportati dal portale specializzato dell’ANAD, i disordini alimentari continuano a colpire il 9 per cento della popolazione e ogni anno sono 10.200 le persone che muoiono a causa di questi problemi: una ogni 52 minuti.

Il cuore ha ceduto

La vittima stavolta era una star del web di appena 24 anni. Oltre 100 mila i follower su Instagram, appariva costantemente bella e sorridente. Dietro quel sorriso di circostanza si nascondeva però una tremenda sofferenza: per anni ha dovuto combattere contro l’anoressia, finché quest’ultima ha, tristemente, avuto la meglio. Il cuore le ha ceduto mentre con alcuni amici si trovava in vacanza sulle isole Canarie.

Josi Maria veniva da Kiel, nella parte settentrionale della Germania, e recentemente aveva condiviso insieme ai suoi seguaci il timore di morire per via del disordine alimentare che da anni non le lasciava tregua. Non voleva essere quella persona su dieci che muore di anoressia, aveva dichiarato.

Questione di testa

Per poi proseguire con una puntualizzazione: l’anoressia non è una questione di peso, ma di testa. Non è sempre il desiderio di essere magri, ma sotto la superficie c’è parecchio di più: la possibilità di farcela, di controllarsi. Ed è un percorso in salita, per riguadagnare peso, per recuperare, ancora una volta, la felicità.

Josi Mari: ammirata fino alla fine

Secondo quanto riporta il portale tedesco DE24, che ha raccontato il drammatico accaduto, l’influencer è morta una settimana fa. Era appena atterrata nell’isola di Gran Canaria quando ha finito per addormentarsi tra le braccia di un’amica e “non si è più svegliata”. La madre ha voluto ricordarla come un angelo in terra: l’hanno ammirata fino alla fine.