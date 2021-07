Katia Pedrotti, la super villa delle vacanze dell’ex gieffina non passa inosservata

In questi giorni Katia Pedrotti sta trascorrendo un fantastico soggiorno in Sicilia. Con un video condiviso sulla sua pagina Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello ha mostrato la straordinaria dimora in cui sta passando le vacanze estive. Inutile dire come la location scelta dall’ex gieffina per trascorrere il suo periodo di relax è a dir poco spettacolare.

Katia Pedrotti ha deciso di passare le vacanze estive all’insegna del relax e godersi la splendida Sicilia. Molto attiva sui social, dove è seguitissima, l’ex gieffina ha deciso di condividere con i suoi followers alcune immagini della location del suo soggiorno. Il video vi lascerà senza parole.

L’ex concorrente del Grande Fratello non ha perso l’occasione per mostrare al popolo del web la meravigliosa villa scelta per trascorrere il suo soggiorno in Sicilia. Come possiamo anche notare dal video condiviso sui social, gli interni della casa dove risiede l’ex gieffina sono a dir poco favolosi.

Oltre alla bellezza della dimora scelta per trascorrere la vacanza all’insegna del relax in Sicilia, la dimora è dotata di tutti i comfort necessari che rendono il soggiorno di Katia Pedrotti in Sicilia ancora più speciale. Dal video condiviso sui social, possiamo notare i mobili chiari della casa che ne risaltano lo stile moderno e luminoso.

Katia Pedrotti, la storia d’amore con Ascanio Pacelli procede a gonfie vele

Nel frattempo la storia d’amore tra Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia e da allora non si sono più lasciati. Il loro amore è stato coronato da un matrimonio e dalla nascita di due splendidi figli.

Sia Katia che Ascanio amano mantenersi in forma e si dedicano rispettivamente a sessioni giornaliere di fitness e al golf. I due sono seguitissimi e amati dal popolo del web che li segue con piacere sui social.