Katia Ricciarelli dopo il GF Vip: “Ho deciso io di uscire, pronta a fare l’opinionista”

Katia Ricciarelli dopo il GF Vip svela alcuni retroscena in merito alla sua eliminazione dal gioco e nei confronti di alcuni concorrenti. Nonostante sia fuori dalla casa più discussa d’Italia, la cantante lirica ha rilasciato una lunga intervista attaccando le due sorelle Selassié e rimanendo ferma sulle proprie idee.

La ex gieffina inoltre, ha anche rifiutato di ammettere di aver perso al televoto e di essere stata eliminata da gioco. Secondo il suo punto di vista infatti, Katia sarebbe uscita dal reality per sua scelta ovvero in seguito ai numerosi appelli nei confronti del pubblico per non restare nella casa.

Una scelta che l’avrebbe portata a perdere il televoto e ad essere eliminata dal Grande Fratello Vip mettendo fine alla possibilità di vittoria. A distanza di alcune settimane, la ex concorrente ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi spiegando il suo punto di vista.

Katia Ricciarelli dopo il GF Vip: “Ho deciso io di uscire”

La ex gieffina intervistata dal settimanale di Alfonso Signorini svela il suo pensiero in merito all’uscita. Quest’ultima infatti, più volte ha affermato di aver deciso lei di uscire grazie ai vari appelli svolti nei confronti del pubblico.

Katia Ricciarelli afferma che: “Io uscita? Era tutto troppo pesante, è stata una mia scelta. Cosa penso delle sorelle Selassié? Mi sembrano preoccupate solo della loro immagine, il trucco, il parrucco, i vestiti, le extension, che trovavi in ogni angolo della casa. Troppa esteriorità e poca interiorità”.

“Temo comunque che vincerà la peggiore. La bontà non viene premiata di sicuro, credo che a un certo punto al pubblico interessi il sangue, viene premiato chi non merita” prosegue la ex concorrente.

“In ogni caso meglio soli che male accompagnati. Ringrazio di essere indipendente, lavoro da quando avevo 13 anni. Vivo sola con un cane, ma non sono sola come un cane. Oggi guardavo il tramonto attraverso la veranda e stavo benissimo”.

Infine Katia ha svelato quanto le piacerebbe tornare al Grande Fratello Vip in veste di opinionista: “Sì se potessi farei l’opinionista. Mi piacerebbe molto. Mi diverto a dire quello che penso e l’ho dimostrato”.