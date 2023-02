Katia Ricciarelli a Verissimo: la frecciatina a Barbara D’Urso

Il gesto di Katia Ricciarelli a Verissimo non è passato in osservato al pubblico italiano

Nel corso dell’ultimo fine settimana, Katia Ricciarelli è stata ospite nello studio di Verissimo. Il celebre personaggio televisivo ha deciso di aprire il suo cuore a Silvia Toffanin rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla sua vita privata. Tuttavia, non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina a Barbara D’Urso. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Non è la prima volta che Katia Ricciarelli viene ospitata da Silvia Toffanin nel proprio studio a Verissimo. Questa volta, l’attrice italiana ha parlato della sua vita sentimentale dopo aver ringraziato la padrona di casa per l’ospitalità:

Grazie perchè sono stata davvero bene e per me sei davvero unica.

Tuttavia, prima di dare inizio all’intervista, la donna si è resa protagonista di un gesto che ha catturato l’attenzione del pubblico. Con sarcasmo, ha pronunciato la celebre frase che Barbara D’Urso utilizza per salutare i suoi fan quando deve chiudere le puntate di Pomeriggio 5:

Voglio fare una cosa cosa che… Il mio cuore è tuo…

Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di rispondere in modo altrettanto ironico. Queste sono state le sue parole:

Il mio cuore è tuo e dei tuoi telespettatori.

Katia Ricciarelli: la storia d’amore con Pippo Baudo

Nel salotto di Verissimo, la Ricciarelli ha parlato degli amori che ha vissuto. Inutile dire che Pippo Baudo è stato quello più importante anche se la loro storia d’amore è giunta a termine:

Quando stavo in una casa chiusa (Gf Vip) avevo una persona fuori che pensavo e volevo. Ma quando sono uscita non la volevo più. Non potevo pensare di mettermi con uno solo per l’età, per compagnia, quindi ho detto meglio stare da sola.

La coppia aveva deciso di convolare a nozze dopo soli cinque mesi di conoscenza. Tuttavia, l’amore e la passione non sono stati sufficienti per far durare il loro matrimonio: