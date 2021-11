Katia Ricciarelli, avete mai visto la casa immensa in cui vive da sola?

Katia Ricciarelli sta proseguendo la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip. Una nuova esperienza che la cantante lirica sta vivendo con serenità cercando di godersi il percorso che spera sia il più lungo possibile. La vetrina del GF è inevitabilmente molto importante, e per questo su ogni concorrente capita spesso che escano fuori curiosità sulla vita privata.

Fonte: Mediaset

Da quando Katia Ricciarelli è nella casa sono diverse le curiosità sulla sua persona che sono spuntate fuori magari dopo anni di oblio. Così è tornato ad esempio in voga il matrimonio con Pippo Baudo, conclusosi dopo oltre 30 anni e il conseguente assegno di mantenimento corposo che il presentatore versa mensilmente.

Oggi vogliamo parlare invece della casa in cui vive da sola. Katia Ricciarelli è sempre stata molto riservata e non ama condividere molti aspetti della sua vita privata, figuriamoci della sua casa. Nonostante ciò sulla sua pagina Instagram c’è una foto che mostra gli interni della sua deliziosa dimora. Lei abita in una splendida location, invidiata anche da tanti vip stranieri, il Lago di Como.

Fonte: Instagram

Dallo scatto di una zona dell’abitazione si può osservare delle ampie finestre addobbate con delle stupende tende che sembrano di pizzo, e di sfondo tanto verde. Insomma un luogo di pace dove la cantante può riposarsi. Nella foto si vede anche un bel pianoforte dove lei si può esercitare quando vuole e si intravede anche un tavolo con sedie bianche e un bel vaso con fiori viola e bianchi.

In realtà questa sul Lago di Como non è l’unica casa di Katia Ricciarelli. Da quanto si apprende ne possiede anche un’altra Bardolino sul Lago di Garda, pare altrettanto bella. L’artista originaria di Rovigo evidentemente sembra prediligere i paesaggi con sfondo un lago.