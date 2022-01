Katia Ricciarelli nella bufera per una frase contro Manuel: “Cafona”

Sta facendo molto discutere una frase detta da Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip nei confronti di Manuel Bortuzzo. La cantante lirica ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e a volte eccede, immaginiamo in buona fede.

Le giornate nella casa passano sempre allo stesso modo e l’altra sera Katia e Manila hanno pensato bene di ammazzare il tempo giocando a carte. L’ex Miss Italia ha notato degli spifferi provenire dalla porta che dava sul giardino lasciata aperta ed ha urlato: “La porta!”. Ma si è subito corretta dicendo: “Ah no, è Manuel”. Il giovane costretto su una sedia a rotelle non riesce a chiudersi la porta alle sue spalle e spesso la lascia aperta.

Fonte: web

Katia Ricciarelli a quel punto si è alzata ed è andata a chiudere la porta ma ritornando sottovoce ha detto a Manila la frase incriminata: “Mamma mia, che poi onestamente, ce la fa anche a chiuderla come la apre”. Manila ha cercato di smorzare il discorso annunciando alla cantante l’intenzione del giovane di lasciare il gioco a metà gennaio.

La reazione dell’amico di Manuel

“Se ne va Manuel. Il 14 o il 17 va via. Lo ha detto l’altro giorno parlando. A me non lo ha detto personalmente. Con me non parla più Manuel, si è un po’ allontanato. Mi spiace” – le parole di Manila.

Ma tornando alla reazione per la porta lasciata aperta, in difesa di Manuel è arrivato un suo caro amico Davide Ismaele che sui social ha attaccato Katia per le sue parole.

“Katia, ti ho difeso quando eri difendibile…adesso rasenti il ridicolo! Eppure sei una donna datata… fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere “onestamente”, quanto sei brava tu a chiudere e aprire le porte da seduta…cafona” – ha scritto in un commento su Instagram dove appunto si parlava della frase detta dalla cantante.