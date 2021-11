Katia Ricciarelli, ecco a quanto ammonta l’assegno di mantenimento di Pippo Baudo

Katia Ricciarelli è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. La cantante lirica sta portando nella casa tutta la sua esperienza in una carriera lunghissima che gli ha dato tantissime soddisfazioni. Anche da un punto di vista sentimentale la storia con Pippo Baudo è stata una di quelle che ha fatto sognare milioni di italiani. Un matrimonio che sembrava solido durato oltre 30 anni. La storia con Pippo è andata avanti dal 1986 al 2004.

Fonte: web

I motivi della fine della loro storia non sono noti, ma a quanto pare la goccia che fece traboccare il vaso fu un presunto tradimento di Pippo. I due nonostante tutto sono però rimasti in ottimi rapporti. Pippo è ancora il re indiscusso della televisione italiana, ma anche per lui gli anni si iniziano a far sentire. 85 anni non sono pochi per il conduttore di Catania, tanto amato dagli italiani.

Katia invece, dopo una splendida carriera come soprano lirico, si sta godendo da protagonista le apparizioni televisive e le partecipazioni ad alcuni reality come il GF vip.

Dalla separazione tra i due è uscito fuori anche l’assegno che Pippo Baudo mensilmente corrisponde alla ormai ex moglie Katia Ricciarelli. Ebbene, a quanto pare il conduttore versa qualcosa come 12mila euro al mese. Una cifra niente male ritenuta evidentemente dal giudice congrua in base allo stile di vita che la Ricciarelli conduceva quando era sposata.

Ma tra gli amori passati della cantante lirica figura anche Alberto Sordi. A confessarlo è stata proprio lei nella casa di Cinecittà. “Da giovane ho avuto un flirt con lui, amava la lirica, veniva sempre a vedermi quando interpretavo Anna Bolena e mi inviava le rose. Avevo 23 anni, una volta mi venne a prendere al residence perché, disse, voleva portarmi a cena”. E qui il racconto si è fatto bollente: “Il nostro è stato un incontro focoso, era uno che ci sapeva fare” – ha svelato tra lo stupore generale.