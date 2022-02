Katia Ricciarelli inserita in una locandina per uno spettacolo teatrale prima della data della finale

Katia Ricciarelli è ancora nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Sui social però nelle ultime ore sta avanzando la notizia che vede la cantante lirica fuori dai giochi prima della serata finale.

E non per motivi di gioco perché eliminata. Il nome della Ricciarelli è infatti inserito tra le protagoniste di uno spettacolo teatrale. “Le pagine più belle. La Bohème”: questo il titolo che dovrebbe vedere impegnata la soprano il 12 e il 13 marzo 2022. Quindi prima della data finale del reality show di Canale 5 che chiuderà i battenti il 14 marzo.

Non è la prima volta che Katia Ricciarelli viene indicata come una delle concorrenti che abbandona il gioco anzitempo. Già prima di Natale dopo la comunicazione del prolungamento del programma, era girata voce potesse lasciare Cinecittà prima delle festività natalizie.

Siamo a Febbraio e la Ricciarelli è ancora dentro soprattutto anche grazie all’immunità perenne, non essendo praticamente mai stata nominabile per le nomination utili all’eliminazione definitiva dal gioco.

Fonte: web

Quelle poche volte che però è finita al televoto, l’indice di gradimento del pubblico è stato durissimo nei suoi confronti. Questo lascia presagire che non appena finirà allo scontro con qualche personaggio forte della casa, la povera Katia ci lascerà le penne e abbandonerà la casa.

Ma qualora questo non avvenisse cosa succederà? Abbandonerà la casa lei per sopraggiunti impegni professionali o rinuncerà allo spettacolo di cui è protagonista come pubblicizzato in locandina?

Nel frattempo c’è grande attesa per il ritorno in Casa di Alex Belli. Gli amici di un tempo, però, potrebbero non dargli il benvenuto. Soleil e Davide Silvestri, commentando il rientro in gioco dell’attore non gli starebbero preparando una grande accoglienza.

Alex con il suo comportamento ha deluso tutti, si è preso la scena del reality fin dall’inizio e anche da fuori comanda lui le dinamiche del gioco. Questo ha stancato tutti, sia nel gioco che tra il pubblico a casa.