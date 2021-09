Katia Ricciarelli va fuori di sé: “Sfacciate”. Prima lite al GF Vip

A 48 ore dall’inizio del reality prima lite nella casa del Grande Fratello Vip. Protagoniste Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Raffaella Fico. Il soprano si è infuriata con le due showgirl, tanto che è dovuta intervenire Manila Nazzaro per riportare la calma.

Fonte: Mediaset

Tutto ha avuto inizio quando le due hanno chiesto agli autori il permesso di fare uno scherzo agli altri coinquilini nella casa. Volevano far credere che qualcuno avesse pronunciato delle frasi contro le donne e fosse a rischio squalifica. Peccato che la richiesta non è piaciuta per niente a Katia Ricciarelli che è andata su tutte le furie.

“Come si fa a chiedere al Gf una cosa del genere? Sfacciate. Io sono una persona leggera, ma questo non è uno scherzo” – ha urlato nei confronti di Soleil e Raffaella.

A quel punto è dovuta intervenire Manila Lazzaro per riportare la pace: “Le ragazze sono davvero dispiaciute di aver urtato la tua sensibilità” – le sue parole.

Sui social la reazione della Ricciarelli è stata considerata abbastanza esagerata E su Twitter sono piovuti commenti. “Aveva paura che ci andasse di mezzo lei con le cose che ha detto“- si legge su Twitter. E ancora: “Che pesnatezza dopo 48 ore“. “Se dopo due giorni stanno così, alla fine che fanno?” – conclude un altro utente.

Infatti la polemica è scoppiata su alcune dichiarazioni della soprano: “Katia Ricciarelli che nel giro di 5 minuti ha detto ‘sembri un poco ricchione’ ad Alex Belli per la camicia che indossa e ‘sembrano delle paralitiche’, riferendosi alle ragazze, davanti a Manuel” – ha scritto una telespettatrice su Twitter. Dichiarazioni pesanti che sicuramente saranno oggetto di valutazione da parte del Grande Fratello. Venerdì sapremo di più. Tornando al diverbio una volta che si sono calmate le acque il gruppo si è riunito per un gioco ma la Ricciarelli ha preferito restare in disparte e non partecipare.