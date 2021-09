Flavia Vento si prepara a tornare in tv nel programma Back to School condotto da Nicola Savino. In attesa del suo debutto, la showgirl romana ha rilasciato un’intervista a Mow Mag mettendosi a nudo e rivelando alcuni aspetti della sua vita fino ad ora mai raccontati.

In un’intervista rilasciata a Mow Mag, Flavia Vento si è lasciata andare ad alcune rivelazioni che riguardano non solo la sua vita privata ma anche quella lavorativa. Oltre a svelare il suo prossimo debutto con Nicola Savino nel programma Back to School, la modella ha parlato della sua adesione in Scientology.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Scientology è un’organizzazione religiosa statunitense. A riguardo, la showgirl ha dichiarato:

Non è una setta. È una cosa che studia la mente. Io sto semplicemente facendo delle lezioni. Ho fatto un test di personalità per entrare e devo dire che ci ha preso.

Flavia Vento e la rivelazione su Tom Cruise

Ma le rivelazioni dell’ex modella riguardo la sua vita privata non sono finite qui. Flava Vento ha infatti svelato di essere casta da 11 anni ma per Tom Cruise farebbe un’eccezione. Riguardo uno degli attori più amati di Hollywood, la showgirl ha dichiarato:

Tom Cruise mi ha scritto su Twitter e io ero certa che fosse lui anche perché mi mandava delle foto. Abbiamo parlato per due mesi.

Dopo tale rivelazione Flavia Vento ha dichiarato che si trattava di un profilo falso e per questo c’è rimasta male.

Un tassello fisso nella vita di Flavia è senza ombra di dubbio la religione, grazie alla quale la showgirl romana è riuscita a superare momenti difficili. Tra questi il periodo del lockdown. A riguardo Flavia Vento ha dichiarato: