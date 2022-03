Katia Ricciarelli non perdona Clarissa e sbotta: “Mi ha dato della razzista e omofoba!”

Dopo la chiacchierata uscita di Katia Ricciarelli dalla casa del Grande Fratello Vip con tanto di saluti mancati, ieri la cantante era in studio insieme a tutti gli altri concorrenti eliminati.

Alfonso Signorini ha provato a metterci una pezza mostrando la lettera di scuse che Clarissa Selassiè ha scritto.

“Ciao a tutti scrivo rammaricata per chiarire alcuni aspetti. Dopo l’ultima puntata non è uscito il meglio di me, e questo mi dispiace molto. Il mio è stato uno sfogo liberatorio dopo tutte le offese subite in sei mesi, che pensavo restasse solo sui miei social. Ma mi rendo conto che certe parole non vanno utilizzate perché potrebbero urtare la sensibilità di molte persone e io nonostante tutto non vorrei nemmeno che la stessa Katia potesse rimanere ferita da alcuni epiteti. Chiedo scusa per le eccessive parolacce al conduttore, al Grande Fratello e al pubblico, ma non c’era intenzione di cattiveria. Un semplice sfogo di una ragazza giovane che deve abituarsi ad avere a che fare con un pubblico così vasto. Vi abbraccio e ci vediamo giovedì” – le sue parole.

Alfonso ha apprezzato molto le parole di Clarissa e in puntata ha detto rivolgendosi a Katia:

Fonte: Mediaset

“Clarissa ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti, che io ho subito condannato. Non ci si può rivolgere in quei termini, soprattutto se c’è una persona che è una signora. Mi dispiace ma è così, non è ammissibile. Con le persone di una certa età in particolare bisogna avere un riguardo. Adesso però Clarissa ha fatto un gesto di grande maturità scrivendo le sue scuse pubbliche”.

Ma a dire il vero Katia Ricciarelli non è sembrata molto toccata da quelle parole ed ha continuato a puntare il dito contro le sue acerrime nemiche Clarissa, Miriana e Manila:

“No basta Alfonso con questa commedia, io non posso stare ancora qui a prendermi insulti. Anche perché ho letto che mi hanno dato della strega, brutta, cattiva, razzista, omofoba, di tutto. Quindi io cosa devo parlare? Questa persone mi hanno dato soltanto insulti e si vede è tutto visibile. Non mi interessa più di loro, voglio stare bene e vivere in salute. Basta fingere Alfonso non voglio falsità“.