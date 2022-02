Sta succedendo davvero di tutto nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia, dove si svolge il GF VIP. Riflettori puntati su Katia Ricciarelli, che ha preso una posizione definitiva, creando una spaccatura importante.

La Vippona va contro Alex Belli. L’attore è ancora una volta in confronto con Soleil Sorge. Si innesca una litigata nel cuore della notte e la cantante, perde le staffe e tuona contro alcuni atteggiamenti, ritenuti sopra le righe.

Katia, rivolgendosi a Soleil, dice: “Ti hanno tirato una trappola e ci sei cascata come una pera cotta. Meglio che lui non si avvicini più, con me ha chiuso”. “Mi sento una cogli**a” risponde con un filo di voce Soleil, mentre asciuga le lacrime. Ma Katia attacca anche il bacio che Delia e Soleil si sono date in giardino nel corso di una festa organizzata dal GF Vip.

La soap di Delia, Belli e Soleil sembra non aver fine. Lapidaria anche in questo caso, Katia afferma: “Puoi tu arrivare, se ti fa male, se ti fa ingelosire o ti ferisce il tuo uomo con un’altra donna, a voler addirittura baciare quella donna? Io no. Quindi questa è la prova che é tutta una stronzata”.

Fonte studio GF Vip

Così Katia affronta Belli e gli fa capire che è meglio che sta alla larga dalla Sorge: “Vai vai, senza ritorno, almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità c’è”. Alex è disorientato e cerca ancora una volta di giustificare atteggiamenti e malintesi.

Ma non c’è replica con la Katia Ricciarelli, che pare avere ormai le idee chiare. Soleil trova riparo nelle braccia di Barù, Lulù e Katia, che corrono in suo soccorso subito dopo la litigata che l’influencer ha avuto con Alex. Una discussione epocale, che ha spinto Soleil ad ammettere di essere innamorata di lui.

Ma il bacio che Delia ha dato alla Soleil Sorge ha scatenato la reazione dei gieffini, sollevando non poche polemiche. Se davvero Delia è stata gelosa di Soleil e dell’atteggiamento che suo marito ha assunto con quest’ultima, come si può avere il desiderio poi di baciarla? Questo il dilemma che fa nascere i dubbi sulla loro sincerità.