Katia Ricciarelli è una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip. La cantante lirica sta stupendo tutti con la sua saggezza. Katia è una donna che ha vissuto tantissime esperienze nella sua vita e nel corso delle settimane sta svelando numerosi aneddoti del suo passato. La Ricciarelli è certamente ricordata anche per il matrimonio con Pippo Baudo che fece innamorare tutt’Italia. La loro storia d’amore è durata 18 anni, poi hanno deciso di separarsi.

Fonte: web

Un amore travolgente nato nel 1985 dopo che lei aveva appena concluso una relazione con il tenore spagnolo Josè Carreras. Katia si era detta di non volersi più innamorare ma poi è arrivato lui: il Pippo nazionale. Nel 2017 però è arrivato il divorzio. Nel corso della scorsa puntata Alfonso Signorini ha ripercorso la vita della Ricciarelli e lei parlando di Pippo Baudo ha ricordato l’enorme gelosia che nutriva nei suoi confronti.

“Pippo è stato molto importante. Nell’85 eravamo innamoratissimi. Avevo detto basta uomini e 5 mesi dopo ero sposata. Lui non era geloso ma io sì, che vallette che aveva. Erano le più belle d’Italia e io ero gelosa come una pazza, guardavo dentro le tasche ma non ho mai scoperto niente” – ha raccontato.

La bella notizia è che dopo anni di silenzio i due sono riusciti finalmente a ritrovare un dialogo. E Katia ha voluto ringraziarlo pubblicamente: “Gli dico che sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo” – ha detto.

Chissà se nel corso delle prossime settimane Alfonso Signorini tenti il miracolo di portare Pippo Baudo nella casa del Grande Fratello per fare una splendida sorpresa a Katia. Staremo a vedere, il reality ci ha insegnato nelle scorse edizioni che tutto è possibile.