Katia Ricciarelli è una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip . Alla veneranda età di 76 anni la cantante lirica si è rimessa in gioco tentando l’esperienza di un reality. Ma inutile nascondersi dietro falsi obiettivi, la Ricciarelli ha accettato l’ingresso in casa anche dietro un lauto compenso.

Fonte: Mediaset

Indiscrezioni dicono che Katia abbia guadagnato ben il doppio rispetto ad altre concorrenti della sua età come Jo Squillo e Carmen Russo e ben 10mila euro rispetto ai suoi coinquilini più giovani e meno famosi. Ma detto ciò, siete curiosi di conoscere il patrimonio di Katia Ricciarelli? Non è facile stilare un quantitativo. Katia nella sua lunga carriera ha spaziato dalla musica al cinema al teatro.

Fonte: Mediaset

La sua carriera artistica è stata legata anche al matrimonio con Pippo Baudo. I due sono stati insieme dal 1986 al 2007. Rumors raccontano che, dalla separazione, Katia avrebbe ottenuto un assegno di mantenimento mensile di 12 mila euro, ai quali si sommava altri milioni di euro una tantum “a fini liquidatori”.

La Ricciarelli ha sempre smentito questa notizia specificando che i 12.000 euro mensili li avrebbe percepiti soltanto in fase di separazione e quindi per tre anni. Dopodiché secondo lei non avrebbe percepito più nulla dall’ex marito. La soprano ha specificato di non aver mai chiesto niente, in quanto il suo lavoro le permette una completa indipendenza economica di cui va fiera. Ma intanto oggi la troviamo nella casa dove a quanto pare percepisce qualcosa come 15.000 euro a settimana.

Fonte: Mediaset

In questi primi giorni di permanenza ha legato molto con Manila Nazzaro aprendosi anche a confessioni private. La Ricciarelli gli ha confessato di sentire la mancanza di una famiglia (“Mi manca una famiglia, praticamente sono sola”). E ancora, in confessionale, la Ricciarelli ha rivelato di essersi commossa ascoltando i racconti della Nazzaro: “Mi ha fatto quasi piangere perché secondo me è una bravissima ragazza. Ci siamo trovate… un bell’incontro”.

