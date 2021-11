Momenti di apprensione per il futuro nella casa di Katia Ricciarelli. La cantante lirica la scorsa mattina si è alzata lamentando forti dolori ai piedi. In particolare ha sottolineato di avere le unghie troppo lunghe e di non riuscire più a camminare bene. Parlandone con Miriana Trevisan. ha ammesso di voler avvisare il Grande Fratello per cercare delle soluzioni. Miriana ha risposto che probabilmente ci vorrebbe l’aiuto di un medico o di una persona esperta nella cura dei piedi.

Fonte: web

Con molta probabilità nelle prossime ore Katia chiederà aiuto agli autori del programma. Da valutare l’ingresso di un medico in casa, anche se, causa covid, sarà molto difficile organizzare, il tutto. Di sicuro Katia è una guerriera e non ha alcuna intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello per questo tipo di problema che ultimamente gli sta complicando la permanenza nella casa.

La cantante lirica ci sta regalando grandi momenti in questa sua esperienza, svelando anche aspetti della sua vita privata che non conoscevamo. Qualche giorno fa in puntata è tornata a parlare della sua storia con Pippo Baudo.

“Pippo, che intanto saluto è stato molto importante. Nell’85 eravamo innamoratissimi. Avevo detto basta uomini e 5 mesi dopo ero sposata. Però la gelosia con Pippo era alle stelle, io so di certe sceneggiate…” – ha svelato ad Alfonso Signorini.

“Lui non era geloso ma io sì, che vallette che aveva! Erano le più belle d’Italia e io ero gelosa come una pazza, guardavo dentro le tasche ma non ho mai scoperto niente. Gli dico che sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo” – le parole di Katia Ricciarelli.