Katia Ricciarelli senza freni: “Ho rivisto Pippo Baudo e non ho potuto non…”

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno formato una delle coppie più note e amate dello spettacolo. Purtroppo per i fan qualche anno fa i due si sono separati pur restando in ottimi rapporti. Se Pippo Baudo in questi ultimi anni si vede sempre meno in tv, Katia Ricciarelli potrebbe addirittura essere una delle protagoniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip in partenza a settembre.

Fonte: Google

Le prime indiscrezioni parlano di contratto già quasi firmato per la Ricciarelli. Al momento di certo si conoscono soltanto i nomi degli opinionisti che saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Quando Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000 ha saputo che non ci sarebbe più stata, nel ruolo di opinionista Antonella Elia e al suo posto ci sarebbero state Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ha detto che evidentemente “è tornata di moda l’educazione”.

Fonte: Rai

Quanto al cast dei partecipanti dicevano di Katia Ricciarelli che in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo non ha né confermato né smentito.

“Io non dico né di sì e né di no. Però ho imparato che nella vita vale sempre il detto: ‘Mai dire mai’. “Circolano tanti nomi e non si sa mai quali siano veri e quali no…” – ha detto la cantante lirica.

Katia Ricciarelli nel corso della stessa intervista ha voluto anche parlare del suo amore per Pippo Baudo.

Fonte: Google

“Non si possono condividere 18 anni di matrimonio e, dopo la separazione, smettere di guardarsi in faccia” – ha confessato. La Ricciarelli ha detto di averlo rivisto di recente e “Non ho potuto non abbracciarlo con infinita tenerezza”.

Quanto all’emergenza covid ha svelato di essere finalmente riuscita a fare il vaccino dopo tanta attesa. Si è sempre detta molto spaventata dal covid e fare il vaccino per lei è stato un grande sollievo. Staremo a vedere se a settembre la vedremo nella casa del Grande Fratello Vip come si dice.