Katia Ricciarelli sul matrimonio con Pippo Baudo: il motivo della separazione

Senza alcuna ombra di dubbio, Katia Ricciarelli è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo della televisione italiana. In occasione di un’intervista rilasciata a “Rai Radio2”, la celebre attrice ha parlato del suo matrimonio con Pippo Baudo svelando il motivo della separazione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Katia Ricciarelli è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la nota attrice protagonista di un gossip è stata una rivelazione che lei stessa ha rilasciato in occasione di un’intervista ai microfoni di “Rai Radio2”.

Il matrimonio di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo è duranto circa 20 anni. Nell’anno 2004 la coppia aveva maturato la decisione di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Tuttavia, all’epoca i diretti interessati non avevano mai dichiarato le ragioni che si nascondevano dietro la loro separazione.

A distanza di qualche anno, è Katia Riciarelli che è tornata a parlare in merito alla questione. Con queste parole la cantante ha iniziato il suo racconto:

Ci siamo sposati nel 1986, è stato un matrimonio felice. Ci siamo incontrati perché qualche volta andavo ospite da lui. C’era solo il buongiorno e buonasera. Ci siamo sposati veramente per amore.

La donna aveva 40 anni quando è convolata a nozze con Pippo Baudo e pensava di aver finalmente trovato l’uomo della sua vita:

Tuttavia, poi qualcosa non è andata per il verso giusto. Stando a quanto dichiarato dall’attrice, è stata la mancanza di dialogo il vero motivo che ha spinto la coppia a separarsi:

Forse la mancanza di dialogo perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia. Credo che questa situazione abbia portato a venire meno il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato.