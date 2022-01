Pippo Baudo: il celebre conduttore ancora innamorato di Katia Ricciarelli

Pippo Baudo è uno dei pilastri della televisione italiana. Il celebre conduttore (insieme a Mike Bongiorno) ha scritto la storia della televisione conducendo delle trasmissioni rimaste nel cuore degli italiani. Durante gli anni 80 il grande Pippo fece molto parlare di se anche per un altro motivo. Il matrimonio con Katia Ricciarelli.

La donna era già un’affermatissima cantante lirica a livello internazionale. I due si sposarono nel 1986, il loro matrimonio finì però nel 2004 anche con delle battaglie legali aspre. I più maliziosi all’epoca ipotizzarono più di un tradimento, prontamente smentito dalla diretta interessata. A distanza di molti anni i due oggi sono tornati ad essere in ottimi rapporti.

Non molto tempo fa la cantante in una intervista dichiarò che era dispiaciuta di non averlo sentito per molto tempo. D’altronde affermò che entrambi erano persone mature e che non sarebbe stato giusto buttare via tutto. Attualmente i due sono veramente in ottimi rapporti. Addirittura si vocifera che Pippo Baudo possa entrare nella casa del GF Vip per portare un saluto alla cantante.

Dal canto suo Pippo Baudo oltre alla sua carriera a dir poco leggendaria, ha avuto anche diversi amori. Il più importante è di sicuro quello con Katia Ricciarelli. L’uomo durante un’intervista ha dichiarato di aver avuto delle storie importanti, ad esempio con Alida Chelli, ma che il rapporto con Katia Ricciarelli era stato qualcosa di unico. Pippo ha raccontato che si sono conosciuti quando lui presentava Fantastico.

In quel frangente gli occorreva una cantante lirica in trasmissione e conobbe prima Cecilia Bartoli. In seguito arrivò Katia Ricciarelli e subito scoppio un amore bellissimo. Allo stato attuale per Pippo Katia rappresenta la donna più importante della sua vita. In molti sperano che i due possano riconciliarsi e tornare insieme. Non ci resta che attendere il loro nuovo incontro che avverrà sicuramente a breve.